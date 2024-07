close info Zdroj: Deník/Iva Haghofer zoom_in Vinobraní na obzoru. Rány z plynových děl opět budí v noci obyvatele Břeclavska. Archivní foto „Opakuje se to rok co rok a je to opravdu nepříjemné. Děla střílejí i v noci, a když fouká vítr směrem do obce, spát se moc nedá. Někdy jsou slyšet hodně, zvlášť, když spí lidé v patře a mají otevřená okna, jindy spíš tlumeně,“ řekla Deníku Kršková.

V obci platí vyhláška o regulaci hluku při provozu plašících zařízení ve vinicích. A to už od roku 2019. „V době nočního klidu, tedy od deseti hodin večerních až do šesti hodin do rána, je tato zařízení zakázáno používat. Požádali jsme proto majitele, aby je vypnuli. Pokud tak neučiní, musejí počítat se sankcemi,“ zdůraznila starostka.

Hledat po nocích ve vinohradech místa, odkud se rány ozývají, a děla vypínat, podle ní příliš rozumné není. Třeba Rakvičtí nebo Hlohovečtí ale před čtyřmi lety k takto razantním metodám přistoupili. Špatně nastavená děla zkrátka odpojili. „Když už se to nedalo vydržet, nazul jsem gumáky, vzal baterku, psa a vyrazil jsem. Je třeba ale říct, že děla není vůbec snadné dohledat. Pokud jsme ho však přece jen našli, odpojili jsme ho a vinaři jsme nechali cedulku s upozorněním,“ přiblížil tehdejší rakvický starosta Radek Průdek.

I tam je v platnosti vyhláška, která provoz děl v době nočního klidu zakazuje. Lidé v obci se přesto nevyspí. „Také mě děla budí, a to bydlíme na dolním konci, tedy poměrně daleko od vinohradů,“ zmínila třeba Simona Hrdinová.

Jak již několikrát pro Deník v minulosti zdůraznil ornitolog Gašpar Čamlík, opeřenci v noci v poklidu spí. Zařízení tak za tmy pracují zcela zbytečně. „Špačci nejsou v noci vůbec aktivní. Hromadně pospávají, většinou v rákosí. Slétávají se během soumraku a rozlétají se až s rozedněním,“ popsal denní rytmus ptáků.

close info Zdroj: Deník/Iva Haghofer zoom_in Vinobraní na obzoru. Rány z plynových děl opět budí v noci obyvatele Břeclavska. Archivní foto

Podle starostky Krškové vinaři buď děla zapomínají nastavit na určitý časový interval, nebo se jim je zkrátka nechce jezdit vypínat.

Více než místní bývají překvapení náhlými nečekanými pravidelnými ranami turisté. A nejen v noci. Své o tom ví kupříkladu Ledničan Jaroslav Martinek, který ještě donedávna provozoval v obci v srdci Lednicko-valtického areálu s manželkou penzion. „I my už tady děla vnímáme, zvuk se k nám line ze svahů od Rakvic a Velkých Bílovic. Slýchám to i od přátel, kteří mají ubytovací zařízení. Hluk totiž turisty v okolních penzionech ruší,“ potvrdil jednatel lednické 1. Plavební.

A podělil se o příběh z dob, kdy ve svém penzionu ještě vítal hosty. „Podotýkám, že příběh se skutečně stal. Tehdy k nám přijel starší manželský pár, oba cyklisté. Vyráželi po okolí po vinařských cyklostezkách. Z jedné takové vyjížďky se vrátili celí potrhaní a poškrábaní. Lekli jsme se, že někde havarovali. Přiběhli na recepci a křičeli, ať voláme policii,“ vyprávěl Martinek.

close info Zdroj: Deník/VLP Externista zoom_in Vinobraní na obzoru. Rány z plynových děl opět budí v noci obyvatele Břeclavska. Archivní foto V příhodě pokračoval. „Tvrdili nám, že jeli v Bílovicích po stezce mezi vinohrady a někdo po nich začal střílet. Ona to byla děla, která bouchala jedno přes druhé. Ovšem cyklisté, kteří se báli, seskočili z kol, plazili se mezi řádky vinohradů a kola táhli za sebou. Proto byli tak potrhaní. Sednout na ně se odvážili, až se vyplazili ven,“ popsal teď už s úsměvem Martinek.

Podobně neuvěřitelný příběh se podle vinaře Filipa Lutzkého traduje i ve Valticích. „Byla svatba, ženich pocházel z Valtic, nevěsta z daleka. Po svatebním veselí, které se konalo někdy v září, probudila žena svého muže s tím, že co je to venku za rány. A on jí, ještě rozespalý, odvětil, že to se nastřeluje cukr do hroznů. Bylo to nad ránem, tak s tím oba usnuli. Později novomanžela údajně žena ještě začala budit a pronesla památný dotaz, zda prý nastřelují cukr krystal, anebo moučku. Možná jsou to ale jen legendy,“ smál se Lutzký.