První etapa rekonstrukce rozsáhlého areálu, jejíž součástí byla přístavba s novou kuchyní, kancelářemi, sklady, garážemi, nájezdovými rampami pro zásobování, vzduchotechnikou a parkovacími místy, slouží od konce loňského roku a vyšla na 114,5 milionu korun.

Následovat má pavilon A, na jehož opravu se Břeclavským podařilo získat dotaci ve výši osmapadesát milionů korun z ministerstva práce a sociálních věcí. Rekonstrukce má začít už v roce 2023. Hotovo by mělo být do roka. „Máme radost, jde o nejvyšší dotaci v historii města. Na rekonstrukci tohoto pavilonu vynaložíme až osmasedmdesát milionů, přízemí však budeme opravovat ze svého. Předpokládáme proto, že se dostaneme až ke sto milionům korun. Předtím však ještě musíme vystavět bezbariérový výtah zvenčí budovy. I na něj se nám podařilo získat dotaci 3,5 milionu. Hotový by měl být do konce příštího roku,“ pokračoval místostarosta města Jakub Matuška.

Pracovat budou dělníci stejně jako během první etapy za plného provozu. „Klienty, kteří mají zájem, při pravidelných besedách informujeme, co se chystá, a jak to tady bude. Prací nás čeká příští rok, i v letech 2023 a 2024, hodně. Rekonstrukce se potáhne, objekt je velký a za čtyřicet padesát let činnosti je nutné ho opravit. Po etapách proto, že vždy jedna, která skončí, připraví prostor pro tu následující. Klienti to chápou, nicméně také si uvědomují, že každá práce naruší provoz zařízení. Snažíme se proto, aby dopady, tedy prašnost a hlučnost, byly minimální. Na druhou stranu se těšíme, že to tady budeme mít nové a pěkné,“ uvedl ředitel domova seniorů David Malinkovič.

Projekt nazvali Břeclavští Humanizace domova seniorů. Svůj název podle Malinkoviče naprosto vystihuje. „Prostředí by se mělo skutečně zlidštit. Rozšíříme vstupy do pokojů, aby se zde dalo pohybovat i s lůžky, budou se stavět funkční koupelny a sociální zařízení. Zároveň získají klienti dostatek úložného prostoru pro svoje osobní věci. Musíme spravit také centrální koupelny určené pro asistovanou péči. Nacházejí se tady vany ještě čtyřicet let staré. V současnosti jsou k dispozici výrazně modernější, které zajistí klientům pohodu a komfort při koupeli,“ popsal Malinkovič.

Výrazná obměna se dotkne také veškerých rozvodů v budově. „Kapacita elektrické sítě nedostačuje, stupačky se rozpadají, problém začíná být i s přívodem teplé a studené vody, protože nám praská potrubí. Bude nutné natáhnout datovou síť, zmodernizovat komunikační systém mezi klientem a personálem. Jsme napojení na městskou metropolitní síť, budeme přecházet na IP telefonování, na interní rozhlas a interní komunikaci,“ prozradil ředitel zařízení.

Oprava budovy A se dotkne druhého, třetího a čtvrtého patra budovy. Páté stavební dělníci přistaví. „Část pátého patra bude sloužit jako šatny pro zaměstnance, ve druhé pak budou multifunkční kanceláře a vzniknou manipulační místnosti,“ upřesnil Malinkovič.

Z budovy A do budovy C povede navíc ještě jeden manipulační krček. Kromě přízemí se bude moci procházet také ve druhém patře. Právě nejstarší budova celého areálu, pavilon C, bude s rekonstrukcí na řadě jako poslední. „I v tomto případě bychom rádi požádali o dotaci. Jsou zde nevyhovující rozvody, celé se to rozpadá a zcela to nevyhovuje požárním předpisům. Vešla v platnost novela zákona o požární ochraně, která nás zavazuje k tomu, aby každé zařízení s kapacitou nad padesát lůžek mělo elektrickou požární signalizaci napojenou na pult centrální ochrany přímo u hasičů,“ připomněl Pěček.