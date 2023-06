/FOTO, VIDEO/ Dračice, Pozdní sběr ze Starej, Kanóňáci, nebo třeba i Draci z kriminálu se spolu s dalšími posádkami v sobotu dopoledne utkali o to, kdo ovládne řeku Dyji, a po právu se tak stane Břeclavským drakem.

Závody dračích lodí v Břeclavi. | Video: Deník/Iva Haghofer

Teplé slunečné počasí vylákalo do areálu Slováckého veslařského klubu stovky přihlížejících, kteří mohli obdivovat sehranost dvacítky týmů přátel i těch firemních. Pro některé, jako třeba pro jednadvacítku žen a mužů Pozdního sběru ze Starej, mělo klání příchuť speciální. „Naše děti totiž závodí za starobřeclavskou chasu. Jedeme kvůli nim vůbec poprvé. Hecli jsme se při loňských závodech Dračích lodí, tak přece necouvneme?“ smála se Dagmar Ptáčníková.

Ženy z týmu Pozdního sběru ze Starej nebyly zajedno pouze v tom, zda chtějí svoje potomky porazit či nikoli. „Nenecháme je v tom samotné a porazit je chceme. My i oni jedeme na vítězství! Doma si to pak vyříkáme, tam to není vidět!“ pohrozila jen naoko Petra Vlašicová.

V lodi muže nepotřebují

Na krásu, ale ne na vítězství, se už poněkolikáté rozhodly do boje vyrazit i Dračice. Posádka tvořená výhradně sličnými ženami se shodla, že muže v boji o přední příčky v žádném případě nepotřebuje. „Jediný mužský element je dýdžej, který se nám stará ve stanu o pohodovou atmosféru. Vyhrajeme tak jako tak, jsme totiž jediná výhradně ženská posádka. V lodi muže nepotřebujeme, zvládneme to samy, případným nápadníkům mimo loď se ale nebráníme!“ smály se dámy, které vedla Dračice Lenka Krejčiříková.

Počtvrté se do boje o vítězství v Břeclavském drakovi pustili i Draci z kriminálu. Posádka tvořená bachaři z místní věznice měla v plánu dokázat, že se umí bavit, a že se rozhodně ničím neliší od všech ostatních lidí z masa a kostí. „Jsme normální, nejsme žádné stroje, jak by si někteří mohli myslet. Bohužel jsme netrénovali vůbec, směnnost nám to totiž nedovoluje. Minulý rok jsme dvě stě metrů vyhráli, tak bychom na to rádi navázali i letos. Nemáme si ale moc co dokazovat, v minulém týdnu naši posádku totiž potkala nejrůznější zranění a nemoci, takže jsme tak říkajíc oslabení. Ale i tak si myslím, že zvládáme ujet dobré časy. Byli bychom rádi, kdybychom se dostali do finále. A pak – děj se vůle boží,“ usmíval se „mluvčí“ týmu Dušan Fikr.