Jen tak si pro potěchu zahrát na klavír ve foyer, nahlédnout do ateliéru či studií umělců, dát si dobrou kávu a jídlo nebo se pobavit na vybraném představení či koncertě.

Majitel břeclavského kulturního domu Bohumil Vavříček mladší představuje jeho novou vizi podpořenou stylovým jednoduchým logem, webovými stránkami, vlastním programem i podporou organizátorů nejrůznějších akcí. „Pro všechny, kteří budou chtít obohatit kulturní prostor, se najde místo. Ať už budete pořádat vernisáž, autorské čtení, nebo koncert, budeme pro vás mít nejen prostor, ale i plnohodnotnou mediální i organizační podporu,“ přislíbil.

Hlavním cílem majitele je, aby kulturní dům žil, byl otevřený lidem, a dokázal na sebe vydělat. Pomoci mu k tomu má i logo jako zajímavý komunikační nástroj. "Logo vychází z charakteristického tvaru budovy, je jednoduché a výrazné. Nešlo nám pouze o malý hezký obrázek, ale o silný prvek, který budeme moci prolnout celou vizuální komunikaci," vysvětlil jeho autor Jan Nádvorník.

Správu objektu a organizaci akcí mají nově na starosti Andrea Juračková a Marek Hřebíček. Jejich hlavním úkolem je nyní uvést chátrající budovu domu z roku 1982 do provozuschopného stavu a připravit ji na pozdější větší rekonstrukci. „Nejnáročnější byla oprava technického zázemí právě ve sklepích domu, která samozřejmě není zvenčí vidět. Dávali jsme do pořádku odpady, elektroinstalaci, vodu a podobně. Tedy to, co se roky zanedbávalo. Sice stále nejsme zcela hotoví, ovšem to nejhorší máme za sebou,“ popisoval přímo na místě Hřebíček.

Nejvíce zabrat dala správcům střecha, skrz kterou hned na osmi místech do budovy zatékalo. „Trubky, kterými středem domu stéká voda ze střechy, se nám už podařilo dát do pořádku. Když jsme to propočítali, zatím se na těchto opravách proinvestovalo asi půl milionu korun,“ doplnila Juračková.

Aktuálně je v jednání změna územního plánu, díky níž by v části kulturního domu vzniklo asi deset menších dvoupokojových bytů. K dispozici bude i na jedenáct kanceláří s připojením k optické síti.

Zatímco v horním divadelním sále s kapacitou asi čtyř set padesáti osob se na sezonu již nyní chystá hned několik koncertů a představení, menší spodní sál čeká rekonstrukce. „Budeme zcela měnit jeho design, nyní čekáme na vizualizaci. Dojde také na opravy nevyhovující elektroinstalace a nejspíš i zvuku,“ naznačil Hřebíček.

V budoucnu počítá majitel se správci se zbudováním výtahu či kavárny. Obnovy se dočká i bar ve foyer domu, kde by zároveň měl stát i klavír, aby si na něj lidé jen tak mohli zahrát. „Rozšiřujeme nyní také prodejní časy stánkařů na prostranství před kulturním domem. Na srpen pak připravujeme například pilotní ročník víkendového venkovního festivalu pro celou rodinu," nalákala Juračková.

V provozu zůstane i nadále nedávno otevřená restaurace Food Bar Restaurant s venkovní zahrádkou, bowling či diskotéka Delta Music Club. „Před restaurací plánujeme ještě zbudovat hřiště pro děti s menší lezeckou stěnou, trampolínou a houpačkami,“ prozradila Juračková.

Projekt podporuje také vedení města. "Vnímám to pozitivně. Každý další prostor, který by byl využitelný pro kulturu ve městě, by se sem jednoznačně hodil. Chybí zde stálejší zázemí pro divadelní soubory, zkušebny pro kapely. A to nemluvím o tom, jak unikátní prostory a sál nabízí kulturák k pořádání plesů či velkých představení, která kapacitou převyšují kino. Právě to totiž dosud kulturní dům ve městě suplovalo. Schůzky s novým majitelem a vedením města jsou pravidelné a v souladu s tím, abychom tento velký objekt nasměřovali k využitelnosti. Pokud to tedy vyjde, budu z toho mít upřímnou radost," okomentoval radní a člen kulturní komise města Petr Vlasák.

Novou vizi kulturního domu vítají i Břeclavané. „Naposledy jsem byla v kulturáku snad tehdy, když jsem tam absolvovala ještě jako studentka obchodní akademie ples. Čas od času chodím kolem a říkám si, že by bylo fajn, kdyby dal kulturák někdo dohromady. Snad se to teď po těch letech už podaří. Novému majiteli držím pěsti,“ usmívala se Klára Trvalcová.

Historie břeclavského kulturního domu

- Čtyřpodlažní budova byla zkolaudovaná v roce 1982.

- Autorem projektu v takzvaném brutalistickém stylu byl tehdy Milan Steinhauser.

- Po revoluci ji získal Odborový svaz chemie a v soukromých rukou je od roku 2004.

- Posledním majitelem domu je Bohumil Vavříček mladší, který ho koupil loni v létě.