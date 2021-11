/FOTO/ Fiktivní oprava, která se táhne roky, a kvůli níž se nemůžeme dostat ke svým pozemkům. Jde o bezvýchodnou situaci, od které dávají všichni ruce pryč. Takto popsal Deníku Rovnost potíže svoje a několika dalších majitelů zahrádek a pozemků ve Fibichově ulici v Břeclavi Josef Akai.

Cesta ve Fibichově ulici v Břeclavi končí těsně před několika pozemky, které jsou určené k výstavbě rodinných domů. | Foto: Deník/Iva Haghofer

O sporu informovala redakce Rovnosti již v roce 2016. „Je to tu zarostlé, je tady umístěná značka zákazu vjezdu, za ní obnažený kanál, v podstatě jde o veřejné ohrožení. Nikdo to neřeší, nic se zde neděje. No a my už se šest let nemůžeme dostat ke svým pozemkům jinak než pěšky nebo na kole. Nemůžeme sem nic přivézt, nic odsud odvézt, a především – nemůžeme si zde postavit rodinné domky tak, jak bychom chtěli. Lokalita je přitom v územním plánu určena pro výstavbu rodinných domů. Naše pozemky jsou stavebními parcelami,“ přiblížil redaktorce Deníku Rovnost přímo na místě Akai.