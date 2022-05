Břeclavští patří mezi nejlepší v péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou

/FOTO/ Co nejrychleji dostat pacienta s cévní mozkovou příhodou do nemocnice, podat správné léky, vyšetřit a zabránit dalšímu rozvoji problémů. To je hlavním cílem zdravotníků z iktových center, kterých je v České republice téměř padesát. Mezi nejlepší patří to v břeclavské nemocnici.

Tým iktového centra břeclavské nemocnice. | Foto: Se svolením Nemocnice Břeclav