Břeclavští rozdělí na dotacích téměř čtyřiadvacet milionů

Téměř dvanáct a půl milionu do sportu, 2,7 milionu do kultury a něco přes osm a půl milionu korun do sociální oblasti poputuje v příštím roce z břeclavského rozpočtu. Na svém posledním letošním zasedání o přerozdělení dotací rozhodli tamní zastupitelé.

Foto: Deník / Roman Dušek

Z rozpočtu města tak uvolní bezmála čtyřiadvacet milionů korun. „Na zasedání zastupitelů byly rozděleny také peníze pro registrované sociální služby ve výši 4,153 milionů korun. Dalších zhruba 4,35 milionu korun pak bude rozdělených během prvního čtvrtletí příštího roku,“ doplnila mluvčí města Jana Pelcová. Radnice také vyhlásila programy na podporu cestovního ruchu, individuální dotace a sportovní dotace pro podporu materiálně technického vybavení. Sběr žádostí o ně však odstartuje až v příštím roce. „Přesto, že překonáváme opravdu složité období po několik vlnách koronaviru, snažili jsme se zachovat dotace zhruba ve stejné výši jako v předchozích letech. Chceme, aby dotace města pomohly zajistit pokračování sportovních, kulturních i sociálních projektů, které zvýší kvalitu života našich obyvatel,“ uvedl místostarosta Richard Zemánek. Nadlidský výkon i strom na pendrek. Takové jsou Vánoce v obcích po tornádu Vedení města počítá s tím, že některé dotace bude možné začít rozdělovat hned zpočátku nového roku. „I letos se nám podařilo vyúčtovat dotace pro rok 2021 ještě před koncem roku, takže už tradičně můžeme rozdělit některé dotace ihned s počátkem ledna 2022,“ podotkl Zemánek. Co se oblasti sociálních služeb týče, došlo ke snížení počtu dotačních titulů oproti předchozímu roku. „O finanční prostředky ale sociální oblast nepřijde. Nebyl sice vyhlášený dotační titul na nájemné sociálních služeb, ale o stejnou částku byl navýšený dotační titul Podpora základních činností registrovaných sociálních služeb v oblasti poskytování sociálních služeb občanům Obcí s rozšířenou působností Břeclav na rok 2021,“ poznamenala Pelcová. Všech osmnáct obcí spadajících pod Břeclav nakonec odsouhlasilo navýšení příspěvku v solidárním systému financování sociálních služeb z původních padesáti na pětašedesát korun za obyvatele.