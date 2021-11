Dárci poslali do sbírky, kterou rada města na svém zasedání 25. října ukončila, celkem 8 749 224,42 milionů korun. „V předchozích platbách bylo rozhodnutím rady již odesláno na účty obcí postižených tornádem téměř pět a půl milionu korun,“ připomněla mluvčí města Jana Pelcová.

Celkem odešlo z transparentního účtu města Břeclavi 3,96 miliony do Hrušek a stejná částka také do Moravské Nové Vsi. „Někteří dárci si přáli odeslat svoji finanční podporu adresně do konkrétních obcí, takže jsme šedesát tisíc korun posílali do obce Lužice, deset tisíc odešlo do Mikulčic a jedenáct tisíc do Hodonína. Město Břeclav obdrželo z účtu podporu 748 244 tisíc korun na škody, které způsobilo na městském majetku krupobití těsně před tornádem,“ vyčíslila Pelcová.