Břeclav - Nahodit, vyčkat a vytáhnout. Třeba i dvacetikilového amura nebo tolstolobika. I takovými úlovky se mohou pochlubit členové rybářského spolku v Břeclavi. Ten funguje už devadesát let.

„Počátek historie rybářství se datuje k čtrnáctému květnu 1922, kdy se konala v Dělnickém domě v Břeclavi ustanovující valná hromada za účasti devětapadesáti zakládajících členů. Předsedou byl zvolen Bonifác Miklík," vzpomínal současný předseda břeclavských rybářů David Starnovský.

V následujících měsících a letech počet rybářů postupně stoupal. „V současné době působí při rybářské organizaci tisíc dvě stě osm aktivních členů. Osobně mě velmi těší, že jejich počet pozvolna roste," pochvaloval si předseda.

Členská základna se podle něj rozrůstá hlavně díky rybářským kroužkům spolku. „Zájem dětí v Břeclavi o rybářský sport je mírně nadprůměrný. Pro úplnost, v kategorii do patnácti let máme v současné době třiašedesát dětí a v kategorii do osmnácti let rovných šedesát," uvedl.

Stejně jako množství rybářů se rozšířil za devadesátiletou historii i revír, který břeclavští rybáři obhospodařují. „Zakládající členové hospodařili především na tehdejším, neregulovaném toku řeky Dyje. Nejčastěji navštěvovaným místem bylo Pohansko a okolí dnes již neexistujícího Rábesburgského splavu," popsal Starnovský.

Jak dodal, o sportovním způsobu lovu pomocí rybářského prutu neměli přitom tehdejší rybáři ani ponětí. „Převládalo tahání čeřenů a pokládání nástražek," přiblížil.

Nyní už s udicemi se mohou rybáři svých úlovků dočkat v části řeky Dyje, od ústí Hamelského potoka až po most v Ladné. A také ve stojatých vodách nádrží a odstavených ramen, včetně nejznámějšího Včelínku. „Historie lovu na tomto břeclavském rybníku se datuje už do poválečného období. V dnešní podobě se zde rybaří od první poloviny sedmdesátých let," vyprávěl vášnivý rybář.

Největším zdokumentovaným úlovkem břeclavského rybářského spolku je sumec, který měřil dvě stě jedenáct centimetrů a vážil jednašedesát kilo. „Shodou okolností byl vyloven v letošním roce. Mezi pravidelně se lovící trofejní ryby patří i kapr, tolstolobik, amur, štika a candát," vyjmenoval muž.

Za devadesátiletou éru organizovaného rybářství v Břeclavi je tedy co slavit. „Oslavy započaly již v březnu letošního roku. Všechny akce, které jsme pořádali, se uskutečnily pod známkou tohoto kulatého výročí," řekl.

Výjimkou nebude ani sobotní den, kdy oslavy vyvrcholí. „Část se bude konat na lodi Lodní dopravy Břeclav, část na Janově hradu a závěr v sídle břeclavského rybářského spolku na Včelíně," přiblížil.