Soudní spor Lichtenštejnů s českým státem může přinést problémy s obchvatem Břeclavi. Některé pozemky totiž jsou mezi těmi, o které rod usiluje. Upozornil na to břeclavský starosta Svatopluk Pěček. „Pokud rod půdu dostane zpět, situaci to značně zkomplikuje,“ uvedl Pěček.



Podle něj jde o novinku. „Dozvěděl jsem se o tom pouze okrajově v neděli ráno. Určitě se tím budeme zabývat. Tři čtvrtiny pozemků k výstavbě obchvatu již máme vykoupených nebo je právě vykupujeme,“ dodal starosta.



Zástupci břeclavské radnice se s knížaty budou snažit domluvit, jak se případným komplikacím vyhnout. „V kontaktu s nimi jsme. Zkusíme je požádat, zda tyto pozemky mohou z žaloby zcela vyjmout,“ nastínil možnost Pěček.

Stavby obchvatů v Břeclavi a ve Znojmě

• O obchvatu Břeclavi se jedná od počátku 90. let minulého století.

• Stavba téměř devítikilometrového úseku podle státních silničářů začne v roce 2024. Hotová má být dva roky nato.

• Vyjde na 1,1 miliardy korun.

Ve Znojmě plány na stavbu obchvatu města pocházejí ze 70. let minulého století.

• Aktuálně silničáři staví druhou část od kasárenské křižovatky po silnici mezi nemocnicí a křižovatkou Severka. Skončí nejspíš na podzim.



Žaloby se v celé zemi týkají asi padesáti tisíc hektarů převážně lesních pozemků. „Jejich vrácení Lichtenštejnům může přinést problémy. Zejména tam, kde jsou dotčené záměry na výstavbu veřejně prospěšných staveb nebo tam, kde jsou už zastavěné například dopravní infrastrukturou,“ informovala mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.



Zástupce Lichtenštejnů obavy ale mírní. Pokud podle něj knížecí rod pozemky skutečně dostane, nebude plánované výstavbě bránit. „Nedávno dokončená rakouská dálnice A5 mezi Vídní a téměř až českou hranicí u Mikulova leží zčásti – především kolem Wilfersdorfu – na bývalých pozemcích Lichtenštejnů. Rodina se s Rakouskem domluvila a tuto důležitou stavbu neblokovala. Stejně otevřený přístup lze čekat i v případě české strany,“ sdělil mluvčí Nadace knížete z Lichtenštejna Michal Růžička.

Tvrdí, že právníci knížecí rodiny se z žalob snažili vyloučit pozemky pod silnicemi a dálnicemi. „Parcelních čísel jsou však desítky tisíc. Není v lidských silách obsáhnout všechny. Navíc o tom, co stát nebo město na pozemcích plánují, vědět nemůžeme,“ odůvodnil mluvčí.



Začátkem března mají do Břeclavi kvůli obchvatu dorazit i zástupci Ředitelství silnic a dálnic. „Chceme ještě jednat o pozemcích se společností Fosfa. Toto téma tedy určitě otevřeme,“ vzkázal starosta Pěček.



S potížemi se potýká i stavba části obchvatu Znojma. Jak Deník před časem informoval, uzavírka silnice ze Znojma do Přímětic se kvůli stavbě mostu protáhla o měsíce. Řidiči tak stále jezdí po objížďce. „Je to nepříjemnost. Naštěstí město zprovoznilo alespoň jednosměrnou zkratku z Přímětic směrem do Znojma,“ řekl řidič David Těšík.

IVA HAGHOFER

DALIBOR KRUTIŠ