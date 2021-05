Silnice byla uzavřená zhruba měsíc. Důvodem byly dokončující práce na opravách kanalizační stoky v centru města. Vodohospodáři s nimi začali již loni v létě. „Práce skončily dokonce ještě o týden dřív, než se původně plánovalo. Mám z toho radost. Těší mě také, že se podařilo dojednat s krajem, aby silničáři opravili i druhou polovinu silnice včetně kanálových vpustí,“ pochvaloval si starosta města Svatopluk Pěček.

Kraj na tuto akci uvolnil tři miliony korun. „Peněz teď v rozpočtu opravdu moc není, ale je to naše silnice, a když už se v Břeclavi pustili do tak velké akce, rozhodli jsme se přes Správu a údržbu silnic, že je rozhodně podpoříme,“ uvedl radní pro dopravu Jihomoravského kraje Jiří Crha.

Jediné, co na opravené silnici v moravské Šanghaji, jak se Břeclavi přezdívá, chybí, jsou cyklopruhy. „I na ty však dojde. Dělníci by je tam měli přimalovat v příštím týdnu,“ ubezpečil starosta.

Více než sto let sloužila lidem kanalizace na hlavním tahu Břeclaví, v ulici 17. listopadu. Od srpna 2020 pak začala společnost Vodovody a kanalizace Břeclav s nákladnou rekonstrukcí, kterou si vyžádal havarijní stav potrubí.

Předešli propadům vozovky

V několika etapách došlo postupně k výměně staré kanalizace s mnoha odbočkami od nábřeží Komenského až k náměstí T. G. Masaryka. „Akce byla velmi náročná na realizaci, bohužel přinesla dopravní omezení v loňském roce a v souvislosti s pokládkou finálního povrchu i v dubnu a květnu letošního roku. Kanalizace však má sloužit dalších sto let a tato páteřní komunikace teď září novotou, proto věřím, že to za to stálo. Předešli jsme tak propadům vozovky do kaverny, tak, jako nedávno u domu kultury. Vzhledem k rozsahu prací se nám celou stavbu podařilo vysoutěžit za příznivou cenu, zhotovitel - společnost VHS Břeclav, provedla opravu za necelých 32 milionů bez daně. Od soboty 15. května bude silnice opět sloužit Břeclavanům,“ prozradil předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav Milan Vojta.

Jak doplnil, obdobná akce čeká Břeclav příští rok právě na nábřeží Komenského, kde bude Povodí Moravy rekonstruovat hráz. Při této příležitosti vodohospodáři opraví kanalizaci i zde.

Město neminou ani další opravy silnic. „Odbočovací pruh na Reintal na silnici první třídy číslo 55 je hotový, hned nato navázala oprava ulice Hlavní v místní části Poštorná. Uzavřený bude střídavě vždy jeden jízdní pruh a objízdná trasa povede ulicí Záhumní,“ přiblížil starosta.

Buď letos na podzim nebo příští rok na jaře by pak státní silničáři měli začít s rekonstrukcí Hraniční ulice ve směru na rakouský Reintal. „I zde počítáme vždy s uzavřením jednoho jízdního pruhu,“ doplnil Pěček s tím, že opravy se dočká i most u cukrovaru v místní části Stará Břeclav.