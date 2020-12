Důvodem jsou následky koronavirové pandemie. „Přišli jsme o šedesát milionů na daních, to je obrovská částka. Řada měst se rozhodla v příštím roce sáhnout do rozpočtového provizoria, i my o tom vážně uvažujeme,“ okomentoval starosta města Svatopluk Pěček.

Jedním dechem však dodal, že investovat radnice bude. Nicméně ne v takovém rozsahu jako doposud. „Dokončili jsme první fázi rekonstrukce domova seniorů a chceme pokračovat v další. Rozdělané máme i nějaké projekty ve školství. V místní části Poštorná rekonstruujeme původní nástavbu učeben, totéž i v Základní škole Slovácká. Na oba projekty jsme požádali o dotace, nyní je otázkou, zda je vůbec dostaneme,“ přiblížil starosta.

Břeclavská radnice počítá i s projekty v dopravě či bydlení. „Rádi bychom dobudovali cyklostezky a revitalizovali sídliště, což jsme ostatně obyvatelům i slíbili. Na rekonstrukci vlakového nádraží pak chceme navázat projektem obnovy přednádraží. Ovšem vše je podmíněno ziskem dotací,“ podotkl Pěček.

Dotace na zámek

Ve hře je stále i pokračování obnovy břeclavského zámku. „Snažíme se, zatím neúspěšně, získat dotace. Pokud je obdržíme, ani tohoto projektu bychom se vzdát nechtěli. Opravu nutně potřebuje i zimní stadion. Zde jsme v podobné situaci jako Brno s MotoGP. Pokud ho nemodernizujeme, nebudeme zde moci dále pořádat oblíbený turnaj mladých hokejistů Hlinka Gretzky Cup,“ poukázal Pěček.

Rozpočet města počítá v roce 2021 se schodkem ve výši 70,682 milionů korun. „Na zastupitelích nyní bude, zda rozpočet schválí. Předpokládám, že k tomu dojde,“ zareagoval opoziční zastupitel a člen finančního výboru Filip Šálek.

Je pro, aby město v příštím roce čerpalo z rozpočtového provizoria. „Běžně má město rezervu asi osmdesát milionů korun, přičemž měsíčně z městské kasy odchází milionů padesát. Ve výhledu budeme mít v roce 2023 rezervu jen asi čtyřiačtyřicet milionů, což je suma, která nebude stačit ani na pokrytí běžných výdajů města,“ srovnal Šálek.

Šetřit i v dalších letech

Méně investic město podle jeho slov chystá i v letech 2022 a 2023. „Rozpočet je připravený na základě dat, ovšem my nevíme, jak se situace bude reálně v lednu a únoru vyvíjet. Jsem toho názoru, že bychom měli platit pouze nejnutnější výdaje, škrtat bychom mohli ještě více. Dotace počkají. Ty by se ostatně mohly spolkům vyplatit až v březnu či dubnu, jak bývalo zvykem,“ domnívá se Šálek.

Prioritou by podle něj pro město měla být oprava stávajícího majetku, který spravuje. „Nejsme nyní schopní zafinancovat ani opravy zimáku či koupaliště, což bychom měli řešit primárně, a hovoříme o stavbě nové haly u cukrovaru. To je jen další výdaj, který bude třeba udržovat. Stejně tak i zámek. Spíše bychom se měli zaměřit na to, co spravujeme a hoří. Utíkají nám peníze v bazénu kvůli nekvalitním a zastaralým technologiím. Toto bychom odkládat rozhodně neměli,“ je přesvědčený zastupitel.

Škrty považují za důležité i Břeclavané. „Upřímně mě trochu mrzí, že se nebudou opravovat některá veřejná místa. Zároveň ale chápu, že se teď musí šetřit a investovat jen do důležitých projektů, což je zrovna domov seniorů. Raději, ať se jim tam dobře žije, než abychom my měli hezké přednádraží. Zapomínat bychom neměli ani na zámek, když už jsme s jeho opravami začali, byla by škoda ho nechat spadnout,“ myslí si Břeclavanka Monika Gajdová.