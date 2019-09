Kromě tvůrců, Břeclavanů Dušana Hanuše a Jakuba Hotaře, se na filmu podílí i známý animátor, scénárista a režisér Cyril Podolský. „Chceme vytvořit něco zcela unikátního pro Břeclav. Půjde proto o čistě břeclavský film, natáčený výhradně v břeclavských interiérech a exteriérech, za výrazné pomoci místních obyvatel. Ty doplní svým hereckým umem legenda Pavel Nový, který v našem příběhu ztvární roli pohádkového dědečka,“ překvapil Hotař.

Tvůrci si ve filmu pohrávají s myšlenkou, co by se bez sametové revoluce změnilo, a co by zůstalo stejné. „Hlavní hrdinové budou dva – bratři, a zároveň i majitelé malé hospůdky. Jak už to tak bývá, jeden bude o něco důležitější než druhý. Tito bratři mezi sebou navíc nebudou mít úplně ideální vztahy. Kromě toho to nebude jednoduché ani s vlastnictvím hospody,“ přiblížil děj filmu Hanuš.

Právě v tomto okamžiku přestane existovat 17. listopad. „Náš hospodský se ocitne ve zdánlivě jiné době, kdy vše patří všem a nikomu nic. Jen zdánlivě, ve skutečnosti totiž půjde o mrazivou současnost. Ale je možné, že pokud budou diváci dostatečně držet pěsti, děj se podaří zvrátit,“ řekl tajemně s úsměvem Hanuš.

Oběma bratrům pořádně zavaří právě pohádkový dědeček Nový. „Svými kouzelnými klíči totiž bude měnit realitu,“ vysvětlil Hotař.

Film nyní vzniká zcela záměrně. Totiž ke třicátému výročí revoluce. Premiéru má mít na sklonku roku v břeclavském kině Koruna „Jsem lokální patriot. Břeclav se nám líbí, cítíme, že má smysl zde něco dělat. Cokoli. Posouvat se dopředu. Spojit výročí s naším městem se nám zdálo zcela přirozené,“ zdůvodnil Hotař.

Na scénáři pracují tvůrci teprve dva měsíce. Kromě kouzelného dědečka a dvou hospodských se v pětadvacetiminutovém snímku objeví i další postavy. „Finální herecké obsazení stále řešíme. Scénář popisuje asi deset postav a komparz. Pavel Nový nám dal velice jasné termíny, kdy s námi může natáčet. Od toho se potom odvíjí další natáčení a časové možnosti ostatních herců. Pokud by někdo ve filmu chtěl hrát, ať se nám klidně ozve,“ vyzval Hanuš.

Jestli se po premiéře v břeclavském kině film objeví i jinde, zatím autoři nevědí. „Do běžné distribuce se však nedostane, přece jen jde o krátkometrážní film. Momentálně jednáme s dalšími partnery a je možné, že se na BrecLIVE budou moci podívat i lidé jinde v republice,“ naznačil Hanuš.