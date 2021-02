I proto Rakvičtí chtějí, aby ke zpevnění pravého břehu došlo ještě letos. "Stavební část, tedy zpevnění tohoto nejhoršího úseku, máme v plánu jako první. Břeh totiž čím dál více ustupuje směrem ke krajské silnici. Máme již hotový projekt a na konci roku jsme podali žádost o dotaci. Předpokládáme s investicí ve výši asi dvou milionů korun," přiblížil starosta obce Radek Průdek.

Kromě zpevnění zásypem kamenů by proti erozi měla pomoci i revitalizace okolí rybníka a výsadba dřevin. "Rádi bychom zachovali dubový hájek ve špici rybníka, zůstat by měly i vrby, které po diskuzi s odborníky hodláme doplnit. Stejně je to i s ostatními dřevinami. Je nám jasné, že výsadbou zabráníme i zanášení půdy z okolních polí a následné zabahněnosti. S čím však počítáme, je odstranění neperspektivních dřevin," popsal starosta situaci kolem rybníka, který je v létě vyhledávaným cílem milovníků koupání v přírodní vodě.

V revitalizaci rybníků v katastru obce chtějí Rakvičtí pokračovat. "Ve velice špatném stavu je také Kamenský rybník poblíž Habánské cyklostezky vedoucí do Lednice. Protože je v soukromém vlastnictví, s majiteli nyní jednáme o odkoupení dvou třetin tak, abychom mohli začít s obnovou," naznačil Průdek.

Z obnovy má radost i Kateřina Charvátová z Hustopečí. „Já sice preferuji koupaliště, ale naše děti chodí k Šutráku v létě pravidelně s babičkou,“ zmínila.