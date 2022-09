Právě hnutí Fakt Brno patří ve tvoření předvolebních videí mezi nejaktivnější. „Kamarád mi poslal videa hnutí Fakt Brno, o kterém jsem díky tomu slyšel poprvé. Přišla mi dost vtipná a originální, myslím, že je to dobrá forma představení hlavně pro mladé lidi, co se v politice zase tak moc neorientují," sdělil například student Daniel Strnad.

Záškoláctví na zastupitelstvu v Brně: přečtěte si, kdo z politiků nejvíc chyběl

Videi se snaží zaujmout voliče také lidovecký náměstek primátorky Petr Hladík. Na sociálních sítích je aktivní dlouhodobě. V jednom z nejnovějších spotů jej jeho spolustranice a poslankyně Marie Jílková málem utopila. Nelíbil se jí komentář ‚na ženskou dobrý, ne?‘ Pořádný ponor si vyzkoušel i hejtman Jan Grolich, který byl prvním autorem stejného komentáře už před rokem. „Chtěl jsem jen pár slov. Obyčejný video na podporu," poznamenal v komentáři pod videem Hladík.

Kdo chce být primátor Brna? Podívejte se na kompletní kandidátky ZDE.

Zvyšující se popularitu videí potvrdil i Karel Komínek z InstitutU politického marketingu. „Má to několik důvodů. Zaprvé nejste schopní předat nějaké dlouhé sdělení, když to bude text. Obecně se na monitorech velmi špatně čte, lidé se rychleji unaví. Proto je mnohem lepší vzít to stejné sdělení a dát do videa. Lidé u toho vydrží, je to dostatečně dynamické a hlavně je tam ta konkrétní postava politika, který je schopný tam vložit svůj osobní aspekt," přiblížil odborník.

Podle něj je důležité, aby si politici především pohlídali dobré osvětlení a zvuk. „Politik prodává lepší budoucnost i sebe. Pakliže by nebyl schopný kvalitně udělat svou předvolební kampaň, rozdával by letáky vytištěné na domácí tiskárně, nebo se prezentoval pomocí totálně nekvalitního videa, ve kterém by mu foukal vítr, snižovalo by to lidmi vnímanou kompetenci člověka dosáhnout čehokoliv," doplnil Komínek.

Loď na koupališti Brno-jih je černá stavba. Má za ní být starosta městské části

Spíše s kritickými ohlasy se setkalo video sociálních demokratů před minulými komunálními volbami v roce 2018. Tehdejší lídr Oliver Pospíšil při vylézání z kontejneru překvapil důchodkyni. Nynější lídr kandidátky a náměstek primátorky Jiří Oliva přiznává, že se oproti minulých komunálním volbám poučili. Na aktuálním videu leze na skálu a tvrdí, že když na ni leze, je to jako v životě: někdy to jde a někdy spadnete. „Mně šlo o to, aby video bylo zajímavé, trochu netradiční, ale aby lidi neodpuzovalo a bylo příjemné. Aby se za mě lidé nestyděli," komentoval Oliva.

Podle Komínka před komunálními volbami běží desítky tisíc kampaní po celé České republice a tím, že služby odborníků jsou často mimo rozpočet politiků, drtivou část tvoří samotní kandidáti. „Když se potká zvýšená kreativita lidí, kteří nemají soudnost, tak potom vzniká to, co se obecně označuje jako politický bizár. A komunální kampaně jsou největším zdrojem," poznamenal Komínek.

Zdroj: Deník/koláž Tomáš Valaškovčák

Někteří Brňané vidí za předvolebními videi pouze směsici slibů. „Ve videích, které jsem k letošním komunálkám viděla, mi přišlo, že všichni jen slibují všem všechno, a nebo shazují současné zastupitele," uvedla třeba Martina Černá.

Kompletní informace o volbách v Brně a na Brněnsku najdete ZDE.

Brněnští sociální demokraté patří s jedním videem mezi ty střídmější strany v boji o magistrát. „Je to záměr. Podle našich zkušeností videa na facebooku až tolik nejedou, nemají takový dosah. Dávali jsme na facebook především normální příspěvky," podotkl Oliva.

MICHAL HRABAL

MARIE BRÝŽOVÁ