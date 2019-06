Dopoledne lidé zamíří na jednotlivé fakulty univerzity, kde je čeká bohatý program. Třeba na právnické fakultě pokřtí knihu. „Je to první díl dvousvazkové publikace o historii fakulty. Pro návštěvníky připravujeme také množství přednášek nebo simulované soudní jednání,“ prozradil děkan právnické fakulty Martin Škop.

Na lékařské fakultě se lidé podívají třeba do Anatomického muzea, na přírodovědecké fakultě zase budou pozorovat Slunce nebo zdarma navštíví botanickou zahradu.

Kdy: sobota od 14.00 (MUNI), od 10.00 (MENDELU)

Kde: pavilon A brněnského výstaviště (MUNI), areál Mendelu v Černých Polích, stadion za Lužánkami (MENDELU)

Za kolik: MUNI 100: 300 korun v předprodeji, 350 korun na místě, MENDELU FEST: pro studenty univerzity zdarma, ostatní 150 korun v předprodeji, 250 korun na místě

V rámci oslav navíc univerzita předá stovce svých absolventů bronzové medaile. „Kvalitní absolventi jsou vizitkou každé školy, vážíme si všech,“ řekla prorektorka univerzity Hana Svatoňová.



Ve stejný den oslaví sté výročí i Mendelova univerzita. Hlavní část programu se odehraje v univerzitním kampusu v Černých Polích. I Mendelu otevře všechny své fakulty včetně špičkově vybavených laboratoří. Lidé uvidí i univerzitní pekárnu nebo pivovar.



Oslavy zakončí MENDELU FEST na stadionu Za Lužánkami, kde zahraje kapela Zrní nebo Aneta Langerová.



Že se obě oslavy konají ve stejný den, je záměr. „Absolventi si užijí oslavy obou škol naráz, což je také pro Brno, které je významným univerzitním městem, velká přidaná hodnota,“ uvedl mluvčí univerzity Filip Vrána.

PŘEDVEDOU OPERACI BARBAROSSA

Ve Skalici nad Svitavou na Blanensku zažijí milovníci vojenské historie návrat do minulosti. Areál Markland se vrátí do června 1941, kdy při operaci Barbarossa Sovětský svaz napadla německá armáda. Areál otevřou pořadatelé návštěvníkům v sobotu v jedenáct hodin dopoledne. Od čtvrt na dvě do půl páté se rozhoří dvě na sebe navazující bitvy.

SVEZOU SE HISTORICKÝMI VOZIDLY

V Brně se lidé o víkendu pokochají pohledem na historické tramvaje, autobusy a trolejbusy. V centru města se totiž bude konat Dopravní nostalgie. Historickými vozidly se lidé i svezou.

CYKLISTIKU SPOJÍ S ARCHEOLOGIÍ

Mezi Pavlovem a Dolními Věstonicemi v pátek otevírají cyklistickou archeostezku. Symbolicky propojí dvě muzea kolem významných historických nalezišť. Tvoří ji pět informačních panelů o místních památkách.

POKOSÍ VZÁCNÉ ORCHIDEJOVÉ LOUKY

Na vzácných Vojšických loukách u Malé Vrbky na Horňácku naplánovali tradiční Horňácké kosení. Kromě kosení orchidejových luk se v programu objevuje i ukázka výcviku pasteveckých psů či vystoupení malanských sborů. Kosení se uskuteční v sobotu od devíti hodin ráno.

JEVIŠOVICE OŽIJÍ HISTORIÍ A HUDBOU

Jevišovice na Znojemsku nabídnou v sobotu své tradiční historické slavnosti. V jednu hodinu odpoledne je zahájí historický průvod a scéna. Na náměstí návštěvníky čeká i dobový jarmark. Na pódiu se odpoledne a večer vystřídají kapely Jelen, Timbre, dechovka Amatéři a znojemská kapela Květinka.