Brno opět prozáří betlémské světlo. Skauti jej dovezou z Linze

Brno - Psalo se jedenácté století, když se skupina florentských mladíků vypravila jako křižáci na tažení do Palestiny. Jeden z mužů přísahal, že pokud přežije, donese do Florencie plamínek ohně z věčného světla, jenž hoří v Betlémské basilice. Slib splnil, a za několik let se i s plamenem vrátil. Tehdy poprvé se betlémské světlo dostalo do Evropy. Z jeho cesty se stala novodobá vánoční tradice. V neděli si světlo do domovů mohou odnést i Brňané.

Betlémské světlo, ilustrační foto | Foto: Deník / Lenka Jebáčková

Světlo každoročně do republiky dováží skauti. „V neděli při mši v katedrále svatých Petra a Pavla předají světlo z Betléma do rukou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho. Po skončení bohoslužby si světélko v lucernách či na hořící svíci mohou první zájemci odnést domů,“ uvedla mluvčí brněnského biskupství Martina Jandlová. Starší lidé mohou požádat o přinesení světla domů. Kam z magistrátu? Bývalí náměstci brněnského primátora hledají práci Přečíst článek › V předchozích letech pro světlo jezdili brněnští skauti na slavnostní ekumenickou mši do Vídně. Letos se ale mše přesunula do Linze, kde v roce 1986 začala díky zaměstnancům rakouského rozhlasu novodobá tradice dovážení betlémského světla. Vzhledem k poloze Linzu pro světlo na mši vyrazí českobudějovičtí a plzeňští skauti. Ti brněnští ale nebudou zahálet. Světlo totiž ještě v noci dorazí do Brna. „Brněnští skauti jej pak v neděli rozvezou vlaky do dalších měst,“ řekl mluvčí Betlémského světla Jan Svoboda.

Autor: Eliška Gáfriková