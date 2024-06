Skoro čtyři hodiny zpoždění nabraly v pondělí ráno vlaky jedoucí z Prahy přes Českou Třebovou na Brno či Břeclav i v opačném směru. Důvodem nepříjemností se stala porucha trakčního vedení v České Třebové.

Obnovení provozu se cestující dočkali krátce po deváté dopoledne. O odstranění poruchy na trakčním vedení informovali zástupci Správy železnic na sociálních sítích. V některých vlacích směřujících z Prahy do Brna, Břeclavi nebo dále do Rakouska či Maďarska museli cestující počítat s několikahodinovým zpožděním.

Zatímco některé spoje dopravci odřekli, jiné nahradili autobusovou dopravou. „Vlaky dálkové dopravy nelze pokrýt náhradní autobusovou dopravou, proto čekaly na obnovení provozu,“ uvedli v pondělí představitelé Českých drah na webových stránkách.

Největší skluz měl dopoledne spoj rj 578 Brněnský drak jedoucí z Brna do Prahy, a to bezmála čtyři hodiny. Podobné zpoždění nepotěšilo cestující ani ve vlaku IC 576 Metropol z Břeclavi do Prahy. Pravidelný příjezd do České Třebové je v tomto případě standardně šest minut po půl sedmé, kvůli poruše na trati odjel spoj z této stanice v pondělí až osm minut po desáté.



O dvě a půl hodiny delší cesta čekala i pasažéry dálkového vlaku z Prahy do Budapešti, o víc než tři hodiny také cestující z Prahy do rakouského Štýrského Hradce. Zpožděný byl i následující vlak jedoucí po stejné trase, a to takřka o dvě hodiny.

Podle informací zástupců Správy železnic se příčinou poruchy stalo poškozené napínací lano trakčního vedení, které prasklo před druhou hodinou ráno. „Do spadlých drátů pak najel nákladní vlak. Na opravě jsme pracovali od čtvrté ráno, kdy se vlak povedlo vyprostit,“ sdělil mluvčí hasičů Správy železnic Martin Kavka.