Mikulov – Přijít si zabruslit na ledovou plochu do areálu Základní školy Hraničářů v Mikulově mohou lidé i po Vánocích.

V pondělí a úterý se projede veřejnost v čase od devíti do dvanácti hodin dopoledne. Odpoledne pak v čase od dvou do šesti hodin večer. Stejně tak i od čtvrtka 2. ledna do neděle 5. ledna. Jen o státním svátku 1. ledna si lidé zabruslí pouze odpoledne. A do od dvou do šesti hodin.