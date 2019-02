Přes rok píše historky v brněnském hantecu a používá k tomu slovník. „Sám jsem si řekl, že v Břeclavi takový slovník chybí. Na sociální síti jsem proto před Vánocemi dal výzvu, aby mi lidé začali psát slova, které jsou podle nich typická pro Břeclav,“ vypráví Novotný.



Ohlas pod příspěvkem byl obrovský. Do komentářů mu za jeden den přistálo přes tisíc slov. „Slovník jich má nyní 902. Další přibývají, ale musím je postupně zpracovat,“ odhaluje šestatřicetiletý muž, který pracuje jako optik.

Slovník je zatím elektronický a průběžně ho doplňuje. „Nejvíc mi pomohl tchán. Kamkoli vyrazím a něco zajímavého pochytím, tak si to hned zapíšu. Slov už je opravdu hodně, takže už nějaké slyším podruhé a přibývají pomalu. Pár nových vždy získám i u návštěvy manželčiny babičky,“ říká.



Nejvíc se mu líbí, jak obyvatelé pojmenovali břeclavské městské části. „Lidé z Charvatské Nové Vsi jsou třeba Bubeláni, ze Staré Břeclavi to jsou Břitvaři a z Poštorné pochází Koňaré,“ odhaluje muž.



V brněnském hantecu napsal přes 170 historek, to samé má v plánu i s břeclavskými slovy. „Nemám je zažité jako v Brně. Nebráním se časem nějakou povídku zkusit,“ svěřuje se nadšenec. Slovník chce vydat i v tištěné podobně, ale přiznává, že to není jednoduché.