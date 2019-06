Cesta Bučovic o 374 let zpět v čase začne už v pátek. „Švédští vojáci dorazí do města den před slavnostmi a rozloží si svůj vojenský tábor v blízkosti zámku. Večer s pochodněmi v rukou projdou městem,“ uvedla mluvčí Bučovic Martina Hašková.

Největšího lákadla, tedy ukázky z bitvy, ve které se bučovičtí měšťané, úředníci, myslivci a služebnictvo ubránili několika stovkám švédských žoldnéřů, se lidé dočkají v sobotu ve tři hodiny odpoledne. Hraný historický souboj, do kterého se zapojí asi šest desítek vojáků, se odehraje na prostranství u zámku za autobusovým nádražím. „V bitvě nebudou chybět například jezdci na koních. Do ukázky se pokusíme zapojit také civilisty,“ sdělil za pořádající agenturu Rex Radim Dufek.

Kdy: sobota od 9.00

Kde: okolí zámku a náměstí Svobody v Bučovicích

Za kolik: Vstup zdarma

Na slavnostech se návštěvníci zabaví celý den. Od devíti hodin ráno na bučovickém náměstí otevřou stánky historického jarmarku. Prodejci příchozím nabídnou nejen dobové občerstvení, ale také ukázky řemesel a ručně zhotovené výrobky. Možnost prohlédnout si výzbroj švédských vojáků a dozvědět se víc o jejich výcviku nebo si vystřelit z luku či kuše dostanou zájemci, kteří před bitvou navštíví vojenské ležení u zámku.



Dopoledne se také ozbrojenci ještě jednou projdou Bučovicemi, tentokrát v plné parádě s prapory a za doprovodu bubnů. Nabitý program pak na náměstí potrvá až do večera a skončí slavnostním ohňostrojem s přízviskem Tisíc sluncí.



Díky slavnostem se letos lidé poprvé dostanou za zvýhodněnou cenu také na prohlídku zámku. „Dospělí pouze v sobotu památku navštíví za obvyklou cenu dětského vstupného. Děti do patnácti let si interiéry prohlédnou zdarma,“ lákala kastelánka bučovického zámku Jana Burianková.



Druhou letošní novinkou na slavnostech jsou anketní lístky, které návštěvníci vyplní a vhodí do boxu v centru města. „Po šesté hodině večerní, kdy na náměstí skončí program, vylosujeme tři výherce, kteří získají věcné ceny,“ slíbila mluvčí Hašková.

V parku zahrají Wohnout a Mig 21

Zámecký park v Blansku v sobotu hostí Morava Park Fest. Na čtvrtém ročníku akce vystoupí například kapely O5 a Radeček, Skyline, Mig 21, Wohnout a zpěvačky Lenny a Anna K. Areál v centru města se návštěvníkům otevře v pravé poledne. První kapela Enable zahraje krátce poté. Vstupné na místě pro dospělé činí 599 korun, pro děti 250 korun.

Lidé nakoupí i bez peněz

Vyměňovat oblečení, knihy, drobné potřeby do domácnosti i nevhodné dárky mohou lidé v domě Skleněná louka v Kounicově ulici v Brně. Zboží, které si nikdo neodnese, pořadatelé věnují charitativním obchodům Nadace Veronica. Jejich cílem je omezit plýtvání. Akce se uskuteční v sobotu. Zájemci mohou přinášet věci do 15 hodin.

Předvedou tanec z Itálie

Mezinárodní taneční festival současné a klasické baletní tvorby v Brně láká už od května příznivce tance. V sobotu si mohou vychutnat další představení z festivalu Dance Brno 2019. V Janáčkově divadle vystoupí od 19 hodin italský soubor současného tance Spellbound Contemporary Ballet.

Skateboardisté ukážou své umění

Oslava skateboardingu Skejt a pivo go skate day 2019 v sobotu od 13 hodin zaplní plac před Janáčkovým divadlem v Brně. V 17 hodin se účastníci přesunou na COTR minirampu v Klubu na dráze.

Stadion předvede psí dostihy

Moravský psí den odstartuje v sobotu na stadionu v Lanžhotě na Břeclavsku. Milovníci čtyřnohých kamarádů se mohou těšit na celodenní akci pro celou rodinu včetně psích dostihů či agility soutěží.

Ochutnají nejlepší vzorky vinařů

Příjemné odpoledne spojené s ochutnávkou vín stráví návštěvníci Vlkoše na Hodonínsku. Koná se tam už třináctý ročník oblíbené vinařské akce Sklepy dokořán. K poslechu, tanci i zpěvu zahraje cimbálová muzika Hradisko a mužský sbor z Bukovan. Akce se uskuteční v sobotu od 14 do 20 hodin.

Výrovičtí oslaví sobotu s ovčáky

Výrovice na Znojemsku nabídnou v sobotu tradiční Ovčácké slavnosti. Začnou v jedenáct hodin dopoledne na prostranství před kulturním domem. Do jedné hodiny několikrát svou práci předvedou střihači ovcí. Od dvou do šesti zahraje dechová hudba Amatéři z Dobšic.

Vinná stezka provede Podyjím

Hnanice na Znojemsku zvou na sobotní Vinnou stezku, která povede po vinicích Podyjí. Na stezku mohou lidé vyrazit mezi devátou ranní a jednou odpoledne. Své sklepy otevřou i místní vinaři. Startovné je 150 korun.