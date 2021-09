Podle místostarosty Jakuba Matušky obdrželi představitelé města žádost o prodej pozemku proluky vedle Koruny od soukromého investora. „Návrhem byla stavba třípatrového polyfunkčního domu od renomovaného architekta Karla Mrvy,“ sdělil Matuška.

Vznikající Spolek přátel Aničky Procházkové, který má jméno podle bývalé břeclavské starostky, zase přišel s návrhem rozšíření tohoto prostoru pro kulturní a společenská setkání. „Zástupci spolku by byli rádi, kdyby tam byla pamětní deska starostky,“ podotkl opoziční zastupitel Filip Šálek.

Podle něj by měl prostor, který je součástí náměstí, projít obnovou. „Současný neutěšený stav, moc ani nevybízí k tomu, aby si tam člověk sedl. Nejsou tam vlastně žádné lavičky, vysázené stromy. Jen tam před pár lety vzniklo provizorní pódium,“ řekl. Dalším problémem je nevyhovující dlažba.

Břeclavští zastupitelé se předběžně shodli, že prodej proluky pro zástavbu nepodpoří. „Navrhnu na zastupitelstvu, abychom prostor neprodávali,“ potvrdil Matuška. Zastupitelé zasednou zítra.

Místo by nezastavěli ani někteří Břeclavané. „Nic bych tam nestavěl, ať to není přeplácané, líbí se mi to, jak to je,“ poznamenal například Jan Hloch.

Břeclavští architekti, kteří na jednání byli přizvaní, byli naopak podle Šálka pro zastavění.

Architekt Zdeněk Miklín už v minulosti k tomuto prostoru zpracovával dokument. „S odstupem desetiletí to vidím tak, že navržený celkový urbanistický koncept, který zachovává komornější veřejný předprostor kina a zároveň z pohledu z náměstí TGM ve větším měřítku zaceluje neorganickou proluku v jižní straně náměstí, by spolu s odstraněním automobilové dopravy mezi Korunou a kostelem svatého Václava tomuto místu výrazně prospěl. Detailnější architektonické řešení by ale určitě zasloužilo doladit," míní.

Proluka tam vznikla po bombardování na konci druhé světové války.

Matuška v pondělí Deníku Rovnost řekl, že představitelé města chtějí se Spolkem přátel Aničky Procházkové projednat krátkodobou variantu. Tedy úpravu proluky. „Celé náměstí komplexně chceme řešit s delším časovým výhledem. Bude potřeba koordinace s architekty. Nyní máme spoustu rozdělaných projektů,“ zmínil. Nyní je na pořadu úprava proluky, možná doplnění zeleně.

Na náměstí zůstává ještě jedna proluka, naproti Komerční banky.

Náměstí T. G. Masaryka:



proluka vedle Koruny:



- Ve vlastnictví města Břeclav.



- Návrh soukromého investora na stavbu třípatrového polyfunkčního domu.



- Návrh vznikajícího spolku dalšího rozšíření prostoru pro kulturní a společenská setkání.



- Předběžná shoda zastupitelů: prodej proluky pro zástavbu nepodpořit, definitivní rozhodnutí ve středu na zastupitelstvu.



- Plán do budoucna: důkladné projednání komplexní podoby náměstí.

MICHAL HRABAL

LUKÁŠ SOLAŘ