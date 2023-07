Za mikulovskou radnici rozhodnutí upřesnila starostka Jitka Sobotková. „Organizátor letos požádal, abychom mu na tuto akci propůjčili náměstí. Historické barokní náměstí je cenný veřejný prostor, zcela nevhodný pro tento typ akcí. Ročně se na něm děje jen několik akcí, které si pečlivě vybíráme. Alternativou byl pronájem amfiteátru, ale i ten má svou dramaturgii, která se chystá rok dopředu a prostor pro Burger Street Festival tam nebyl,“ shrnula.

Zmínila, že radnice s organizátory festivalu jednala několikrát. „A to o tom, že je dramaturgie společensko-kulturních akcí v Mikulově založená na kvalitě, jedinečnosti a spojitosti s městem samotným. Velice si vážíme akcí, jako je Křehký Mikulov, hudební festival MikuLOVE, který navazuje na letitou tradici Eurotrialogu, Mezinárodní kytarový festival a Mikulovské výtvarné sympozium „dílna“. Stěžejní je pro nás Pálavské vinobraní. Všechny tyto kulturní události jsou jedinečné a s Mikulovem úzce souvisí. Nikde jinde na ně nenarazíte,“ zdůvodnila starostka.

Zrušení akce překvapilo řadu místních i lidí z okolí, kteří si právě tento typ festivalu oblíbili. „Je fakt, že třeba náměstí by bylo reprezentativnější než loňský prostor pod hradbami zámku u parkoviště v ulici Alfonse Muchy, ovšem Mikulov je Mikulov. Mám na něj jen ty nejkrásnější vzpomínky,“ okomentovala například Brňanka Kateřina Řezníčková.

Burger Street Festival vnímala jako komorní akci s pár stánky kvalitního a vybraného jídla od nejlepších burgermakerů. „Nebylo to nic přehnaného. Žádné zbytečnosti typu stánků s oblečením či suvenýry. Tohle přece na náměstí ale běžně bývá, nebo ne? Třeba o slavnostech města jsou taky stánky s jídlem, oblečením a dekorativními předměty. A to nikomu nevadí, že jde o barokní náměstí?“ zareagovala žena.

Rozezlený byl i Vít Buchta, mikulovský hoteliér a předseda svazu turistického ruchu MikulovTourism. „Pohybuji se v turistickém ruchu v tuzemsku i v zahraničí přes dvacet let. Náš svaz má více jak padesát menších i větších členů a všichni se velmi divíme a jsme rozčarovaní postupem města. Nejen o zrušení tohoto festivalu chceme s vedením na radnici hovořit. Jsme toho názoru, že by se město mělo chovat konstruktivně, nikoli destruktivně,“ okomentoval Buchta.

Tvrdí, že akce různého charakteru určené pro široké spektrum návštěvníků i místních do Mikulova patří. „Nejsem velkým příznivcem burgerů, ale musím říci, že akce byla skvěle zvládnutá, dobře zorganizovaná a rozhodně nikoho neurážela. Za jejím zrušením nestojí Mikulovští. Radnice žádný průzkum mezi místními neprováděla. Zjišťoval jsem si to. Rozhodnutí padlo na bázi skupinových zájmů a názorů lidí pohybujících se kolem radnice. To považuji za značně neprofesionální. Vznikne snad nějaká komise, která bude říkat, které akce ano, a které ne? Nezavání to dobou minulou? Tento koncert nebude, protože tam zpívají tam máničky. Vznikne nám snad v Mikulově nějaký underground?“ naznačil šéf MikulovTourism.

Kvalitu gastrofestivalu vedení města nezpochybnilo. „Ovšem koná se v dalších desítkách českých měst. S Mikulovem není nijak spjatý a o jeho jedinečnosti tedy nemůže být řeč. Atraktivita Mikulova je vysoká, láká do města celou řadu promotérů a podnikatelů. Našim cílem je uchránit vysoký standard i kvalitu toho, co se ve městě děje, a proto si partnery pečlivě vybíráme,“ řekla starostka.

Akce se tak z Mikulova přesune do sousedních Valtic a do Lednice. „Máme velký zájem burger festival v Mikulově uskutečnit, jelikož měl v minulosti velký úspěch. Ovšem čekáme na změnu stanoviska vedení města. Domníváme se, že stejně jako jinde po celé republice mají naše festivaly velký přínos, a to nejen pro obyvatele a lidi z přilehlého okolí, ale také pro turisty, kterých je v Mikulově během letních měsíců opravdu mnoho. Jelikož věnujeme nemálo prostředků do marketingových aktivit, přinášíme do daných lokalit vždy nové návštěvníky,“ poznamenal za pořadatele Vládek.

Ať už bude festival v Mikulově nebo ne, gurmáni si jej podle návštěvnice Řezníčkové jistě najdou. „Rozhodně si ale nemyslím, že by Mikulov tento typ akce nějak poškozoval nebo mu ubíral na atraktivitě či vysokém standardu,“ zdůraznila žena.

O tomtéž je přesvědčený i Buchta. „Znám i spoustu měst, které se s velkou radostí tohoto festivalu ujmou a Mikulovu ho přeberou, což považuji za velmi netaktické. I z pohledu turistů to může být odrazující. Opravdu nechápu, jak si toto radnice může dovolit. Město nemá co zakazovat, pokud nedojde k porušení nějakých daných pravidel,“ kroutil hlavou hoteliér.

Burger Street Festival připodobnil k Pálavskému vinobraní, které se zpravidla konává začátkem září. „Budu-li hovořit slovy radnice, pak očekávám, že zruší i vinobraní, pokud ve městě nechtějí primitivní a jednoduchou kulturu. My Mikulovští víme, co se tu o vinobraní děje, že zde leží osoby v podroušeném stavu na každém volném trávníku. Myslím si, že burger festival je méně dramatický a žoviálnější než vinobraní, kde se pohybují opilci, a kam se lidé jezdí často opíjet na čtyři dny. Jestli tedy chce vedení někde začít s kulturou, tak na velkých masových akcích, a ne na těch menších. Obávám se, aby nám tady nevznikl jen umělecko-historický skanzen, kam přestanou turisté jezdit, protože se chtějí především dobře bavit a najíst se,“ řekl rázně Buchta.