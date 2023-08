I skrz déšť se line lázeňskou kolonádou v Lednici vůně dobrot. Ta se tak poprvé proměňuje na dějiště třídenního Burger Street festivalu. Své gurmánské umění tady přestavují mistři z celé České republiky, a to vlhkému počasí navzdory.

Druhý den prvního ročníku Burger Street Festivalu v Lednici si lidé užívali i přes nepřízeň počasí. | Video: Deník/Petr Turek

Právě ingrediencemi nabité sendviče sem přilákaly také kamarádky od Prahy a Liberce, Natálii s Terezou. „Navštívily jsme Lednici a přitom jsme úplnou náhodou objevily tento festival. A přivedl nás sem hlad, takže nám tak to dobře vyšlo,“ shodují se před zakousnutím do svých burgrů usměvavé kamarádky, které na jih Moravy zavítaly na čtyřdenní dovolenou.

Výběr z velkého množství burgrů má za sebou také David Partsch, kterému nějaký déšť vůbec nevadí. „Začínáme, právě čekám na cheeseburger,“ nastiňuje svoji volbu host prvního ročníku festivalu.

Jeho návštěvníci v sobotu odpoledne využívají pohodlí a především zastřešení lázeňské kolonády. „Myslím si, že místo pro festival je úplně ideální. Kolonáda se nám líbí, je to tady krásné. Počasí nám to ale trochu kazí, protože spousta návštěvníků Lednice se zřejmě řídí předpovědí počasí s výstrahou bouřek, takže pak vůbec nevyjíždějí ze svého ubytování,“ posteskne si jedna z organizátorek Petra Tomanová.

I tak bere návštěvnost prvních dvou festivalových dnů pozitivně. „Sice není ideální, ale na to, že pořád prší, tak tady hosté našeho festivalu stále jsou. A myslím si, že jsou spokojení. Účastníci, burgrárny, jsou z celé republiky, například z Brna, Českých Budějovic, Hradce Králové nebo Olomouce,“ dodává pořadatelka s tím, že soutěžní přehlídka burgrů pokračuje v Lednici i v neděli, a to od desíti ráno do osmi hodin večer, kdy se bude vyhlašovat král festivalu.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Burgrová přehlídka se příští týden posune do Tábora, aby se pak o dalším víkendu vrátila zpátky na Břeclavsko, tentokrát ale do Valtic. Tady si příchozí budou moci pochutnat od 18. do 20. srpna.