Podle předsedy dopravní komise města a zastupitele Filipa Šálka jsou přitom průtahy zcela zbytečné. „Problém s pozemky zde byl dlouhodobý, vědělo se o něm už tři roky, ale nikdo to neřešil. Tehdy jsem o silnici jednal ještě za občanskou iniciativu Břeclavská zácpa. Tlačili jsme na město, aby v tomto směru něco podniklo,“ připomněl Šálek.

Již loni v březnu podle jeho slov dopravní komise pokynula, aby radnice začala jednat s vlastníky dotčených pozemků. „Stačilo se jich jen zeptat, zda budou souhlasit, avšak ani do září k tomu nedošlo,“ poukázal zastupitel.

Projekt výstavby bypassu je nyní dle vyjádření starosty města Svatopluka Pěčka v přípravné fázi. „Aktuálně máme zpracovanou studii, záborový elaborát a řešíme právě pozemky. Ty, které patří společnosti Tesco, řeší Ředitelství silnic a dálnic, a my za město jednáme jednáme s jednotlivými vlastníky, kterých by se výstavba bypassu dotkla,“ shrnul starosta.

Běh na dlouhou trať

O tom, kdy by k výstavbě mohlo dojít, však spekulovat odmítl. „Je to ještě běh na dlouhou trať. Jakmile budou vyřešené pozemky, sejdeme se se silničáři a budeme se domlouvat, kdo bude bypass vlastně stavět a kdo ho zaplatí,“ naznačil Pěček.

Největší brzdou jsou podle Šálka právě nedořešené pozemky. „Pokud by se povedlo tento problém vyřešit, a pokud by vše šlo podle plánu bez jakýchkoli obtíží, umím si představit, že by se snad koncem roku 2022 mohlo začít stavět,“ věří zastupitel.

Radnice si od bypassu slibuje zlepšení dopravní situace v okresním městě. Jeho výstavbu kvitují i dopravní policisté. „Břeclav má všeobecně problém právě na průtahu městem. Co se silnice první třídy číslo 55 týče, bude k problémům docházet stále až do té doby, než dojde k výstavbě obchvatu města. Provozu totiž uleví jedině to, když z centra odvedeme pryč tranzitní kamionovou dopravu a možná i část osobních aut,“ domnívá se vedoucí břeclavského dopravního inspektorátu Jiří Mach.

Nebezpečná křižovatka

Opakovaně zároveň upozornil i na nutnost výstavby okružní křižovatky pod dálnicí D2. „Jde o nebezpečnou křižovatku, kde každoročně dochází k řadě vážných dopravních nehod. Výstavba této křižovatky, bypassu u Tesca a obchvatu městu rozhodně pomůže,“ zdůraznil.

O nutnosti výstavby posilující silice je přesvědčená i řidička Denisa Tomková z Lanžhota. „Dopravě to určitě uleví. Zácpy v Lidické ulici bývají každý den hlavně v dopravní špičce. Těším se, že by cestování z Břeclavi mohlo být jednodušší. Zároveň věřím, že radnice začne podnikat nějaké kroky i s dopravou ve směru na Poštornou, kde to taky bývá ucpané. O tom, zda se ale někdy dočkáme obchvatu, mám pochybnosti,“ zmínila žena.