Bývalé ubikace vojáků, jídelna, školicí místnosti, kanceláře i garáže začala v pondělí bourat specializovaná firma. Nový majitel, vinařská společnost Vinice Hnanice v části areálu plánuje postavení skladů pro potřeby společnosti. „Přední část prodáme na bytovou zástavbu. To chce obec a je to v souladu s územním plánem. V zadní části na ploše asi jednoho hektaru chceme postavit sklad. Příští rok bychom sklady chtěli postavit,“ uvedl jednatel společnosti Vinice Hnanice Jiří Hamza.

Na své budoucí využití naopak čeká podobný objekt po pohraničnících v Sedleci u Mikulova na Břeclavsku. „Situaci blokují neukončená soudní jednání. Soudíme se totiž s firmou, která tam dříve byla v nájmu a neplatila jejm. Nyní po nás chtějí vysoudit nějaké peníze za jejich údajné investice. Část objektu využíváme pro uskladnění techniky, ubikace jsou v dezolátním stavu,“ konstatoval starosta Sedlece Marian Pánek.

Vedení Sedlece by v budoucnosti areál chtělo změnit v místo pro bydlení. „A to v jakékoli formě. Buď startovací byty nebo klasické bydlení,“ dodal Pánek.

Zmizet by časem měla i ruina, která zbyla z bývalé pohraniční roty v Hevlíně na Znojemsku. Desítky let kolem nevzhledné budovy jezdí tisíce turistů, kteří míří například do termálních lázní v nedalekém rakouském městečku Laa an der Thaya. „Budovu koupil vietnamský podnikatel, který má nějaké aktivity v Hatích u Chvalovic. Plánuje ji zbourat a pokud vím, plánuje tam penzion a snad i nějaké obchůdky. Taková stavba je v souladu s naším územním plánem,“ konstatoval první muž Hevlína Antonín Pichanič.

Vinařská společnost Vinice Hnanice, která změní nevzhledné místo po chátrajících objektech v Šatově má za sebou již jeden úspěšný přerod bývalé pohraniční roty. Jde o rotu dříve známou jako Devět Mlýnů nedaleko sousední vesnice, vinařské obce Hnanice. Před více než pěti lety tam společnost otevřela hotel a welness centrum. Z dříve nevzhledné panelové budovy je tak lákavé místo, které ročně navštíví tisíce turistů. „Od začátku jsme věděli, co z této lokality chceme udělat. Hotel provozujeme už šestým rokem. Je na atraktivní křižovatce, kterou využívají pěší turisté i cykloturisté. S fungováním hotelu jsme spokojeni, dál rozšiřovat jej nebudeme,“ naznačil Hamza.

Z bývalých pohraničních rot jsou dnes například výrobní firmy, jako je v Dyjákovicích na Znojemsku, nekteré šly k zemi již před lety jako třeba v Podmolí, kde namísto ni postavila Správa národního parku Podyjí stylovou roubenku.

Léta opuštěnou velkou panelovou budovu po pohraničnících v polích u Hatí koupila před lety soukromá společnost. Chce z ní udělat hotel.