Na známé kapely jako Chinaski nebo Tata Boys chodili v minulosti mladí lidé do EmM klubu v centru Břeclavi. Budovu, která poslední roky pouze chátrala, nyní její současný majitel Slovan Develop bourá. Vznikne tam polyfunkční dům.

Jeden z jednatelů společnosti Michal Stehlík Břeclavskému deníku Rovnost sdělil, že v přízemí budou nebytové prostory a v patrech byty. „Protože nás dům zaujal, rozhodli jsme se zachovat z čelní strany jeho hlavní architektonický prvek, a to vertikální žebra,“ zmínil.

Osud bývalého EmM klubu mrzí břeclavského radního pro kulturu Petra Vlasáka. „Žádná jiná budova podobného typu s podobnou kapacitou na kulturu ve městě není. Je to škoda, při počtech lidí, kteří chodí nyní třeba na divadla, by to bylo příjemné místo,“ míní.

S tím, že obdobný sál pro kulturní akce v Břeclavi schází, souhlasí i bývalý provozovatel klubu Luděk Kabelka. „Doba, kdy tato budova šla zachránit, už ale minula. Co jsme tam prožili, to si poneseme dál,“ řekl.

Představitelé města o koupi budovy v minulosti nejevili zájem. „Byla by to velká zátěž. Doufám ale, že se najde vhodný zájemce, který přistoupí k opravě budovy, aby nehyzdila centrum města,“ vyjádřil se před pěti lety tehdejší místostarosta Milan Vojta.

Společnost Slovan Develop budovu vlastní od roku 2017. Koupila ji od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Původně zástupci firmy plánovali, že objekt z větší části zachovají, ale na základě provedených sond a sdělení statika od toho ustoupili. „Přízemí jsme chtěli využít pro obchod nebo kavárnu, první podlaží pro stylové kanceláře a v podkroví by byly dva byty. Bohužel budova jen chátrala a vlhla,“ sdělil Stehlík.

Kabelka připomněl, že doba, kdy se budova bourá, je symbolická. „Příští neděli je to přesně pětadvacet let, od doby, kdy jsme klub po revoluci otevřeli. Tehdy přijel Jarek Nohavica,“ zavzpomínal. EmM klub vedl spolu s Dášou Kerelovou až do roku 2003.

Před lety objekt připadl sdružení Česká komora, které se zavázalo, že nabídne programy především pro mládež. Nestalo se. Dům chátral. Soud proto rozhodl, že majetek vrátí státu. Úřad nakládal s majetkem od jara 2015.

Stavba vznikla na přelomu dvacátých a třicátých let minulého století jako Německý společenský dům za 230 tisíc korun. Navrhl ji stavitel Hans Wagner.

Bývalý EmM klub:



-dřívější využití: místo pro pořádání koncertů a dalších kulturních akcí

-nynější stav: bourání

-budoucí využití: v patrech byty, v přízemí nebytové prostory

-investor: Slovan Develop