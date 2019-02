Hustopeče - Bývalý poslanec České národní rady Jaroslav Cabal vystupuje z ODS. Svůj krok zdůvodnil v rozsáhlém dopise, kde nešetří kritikou poměrů ve straně.

Porušování demokratických mechanizmů uvnitř Občanské demokratické strany na Břeclavsku. Tak zdůvodnil svou rezignaci na členství v ODS k jednatřicátému prosinci letošního roku Jaroslav Cabal z Hustopečí.



„Stav myšlení a hlavně činy představitelů ODS dneška dokumentují personální bídu, do které zabředla,“ píše Cabal v sáhodlouhém dopise, kde vysvětluje, co ho k vystoupení ze strany vedlo. Obouvá se zejména do nedávných událostí kolem zrušení licence místnímu sdružení ODS v Břeclavi a vzniku nového uskupení.



„Poslanec Suchánek, kterému likvidace břeclavské ODS nejvíce vyhovuje, členové výkonné rady ODS, krajští funkcionáři, členové orgánů strany tolerují tak neuvěřitelné pošlapání práv jiných lidí prosazením politicko-gangsterského řešení břeclavského problému. Tolerují tak nejen porušení psaných, ale i nepsaných pravidel demokracie,“ zlobí se Cabal.



Rakvický poslanec Pavel Suchánek, kterého Cabal v dopise viní z toho, že nedělá prakticky téměř nic pro propagaci politiky ODS, se vůči těmto slovům ohradil. „Výsledky mé práce v ODS nejsou vůbec špatné. S panem Cabalem máme jednoduše různé názory na různé situace. Jeho rezignaci jsem popravdě řečeno čekal už dávno – v roce 1997,“ komentoval odstoupení jednoho ze zakladatelů ODS na Břeclavsku Suchánek, který je už devět let poslancem Parlamentu České republiky.



„Tento dopis se mi dostal do rukou, ale je tak rozsáhlý, že jsem ho ještě nečetl. Takový krok Jardy Cabala mě nepřekvapuje, avizoval ho už před dvěma měsíci. Je to jeho svobodné rozhodnutí,“ řekl šéf oblastního sdružení občanských demokratů Jiří Kadrnka.



Právě do něj se Cabal v závěru dopisu trefuje, když jej označuje za toho, kdo pomáhal ničit dlouholeté dílo zakládajících členů ODS v regionu. Kadrnka ovšem podle svých slov nemá s Cabalem žádné rozpory. „Když jsme se naposledy potkali, vůbec se nezdálo, že by byla mezi námi napjatá atmosféra,“ podotkl.