Tam už podle Petra Navrátila z ochranářského spolku ve Slavkově u Brna na Vyškovsku dokonce sedí na vejcích. „Hranici tvoří západní okraj Vysočiny. Do Čech se tak vrací čápi například ze španělské větve, naopak k nám z východních větví. Třeba ve Slavkově ještě nejsou, turecká větev má zpoždění,“ vysvětlil.

Návrat ptáků očekává nejdřív za čtrnáct dní. Jestli vůbec. „Slavkov se v poslední době tak rozvíjí, že je velké riziko, že už nebude pro čápy atraktivní,“ upozornil.

K návratu na jižní Moravu se ovšem zatím mají jen čápi černí. „Vrací se dřív pravidelně. Proč tomu tak je, to zatím nikdo nezkoumal,“ uvedl jednatel jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické Gašpar Čamlík. Bílí čápi mají podle něj zpoždění kolem dvou týdnů.

I přesto se čápi vracejí dřív, než bylo v minulosti obvyklé. „Je to způsobené globální změnou, je tepleji a jaro začíná dřív. Někteří čápi dokonce díky přikrmování v Evropě zimují, vůbec na zimu nemíří do Afriky. U nás byl jeden takový u Strážnice na Hodonínsku, ale posledních pár let o něm nemáme zprávy,“ dodal Čamlík.

ALENA GRYCOVÁ

ADAM KOŠIR