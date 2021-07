Jak uvedl jihomoravský hejtman Jan Grolich v Podivíně po nedělním jednání krizového štábu, v tomto ohledu kraj zvládá vše bez problémů. „Fungují stanová městečka se zázemím, přespalo zde přibližně 270 lidí. Není problém, aby přijeli další dobrovolníci, práce se pro ně určitě najde,“ prohlásil hejtman v tiskové zprávě.

Zásadním tématem nedělního jednání krizového štábu byl i katalog nabídek mobilního ubytování pro obyvatele postižených obcí. „Většina lidí tu chce zůstat, nechtějí odejít daleko. Jsou tu možnosti dlouhodobějšího ubytování v mobilních buňkách nebo montovaných domech. Každá rodina je svým způsobem individuální případ, v řešení je, zda toto ubytování bude hradit obec nebo sami lidé z obdržených prostředků z veřejných sbírek,“ upozornil hejtman.

Krajský krizový štáb zároveň rozhodl o postupném snižování stavů nasazených složek. Podle slov Jiřího Pelikána ředitele jihomoravských hasičů tady působila tisícovka profesionálních i dobrovolných hasičů včetně vojáků. Od nedělního večera se jejich počet sníží na pět set až šest set zasahujících. Na místě ještě zůstává na pomoc pět odřadů z ostatních krajů po zhruba čtrnácti mužích. „Do čtrnácti dní bychom měli ukončit převoz sutin a odpadu z meziskládek na tři centrální skládky v Lužicích, Mikulčicích a Hodoníně. Nadále pokračují demolice domů, dnes máme v plánu zbourat 3 domy v Hruškách,“ uvedl šéf jihomoravských hasičů Ti zaevidovali 80 domů, které si lidé zbourali sami. „Požadavek s bouráním na hasiče v současné chvíli činí 27 domů. Dohodli jsme se se starosty obcí, že občané mohou podávat žádosti o demolici od hasičského záchranného sboru do úterý 6. července do 18:00. Odhaduji, že celkovou činnost hasičů bychom mohli ukončit do dvou týdnů,“ shrnul Jiří Pelikán.

Také policie podle informací z krizového štábu počítá od středy se snižováním nasazených policistů, a to především záloh a policistů z Prahy. „Naši zůstanou ve standardním nasazení do konce příštího týdne,“ řekl jihomoravský policejní ředitel Leoš Tržil. „Mohu konstatovat, že jsme nezaznamenali žádné narušení veřejného pořádku. V úterý večer zrušíme fungování parkoviště na letišti u Břeclavi, nebude už jezdit kyvadlová doprava, ani z Hodonína. Činnost policie se bude soustředit na koordinaci dopravy, provozu při demolicích, nadále kontrolujeme auta při výjezdu z obcí, abychom zabránili krádežím. Od středy by mohl být povolen vjezd dobrovolníků do obcí, ale přesto bych apeloval, aby využívali odstavná parkoviště na okraji. Velkým úkolem pro nás od příštího týdne bude jednání s majiteli vraků aut, kteří budou muset zajistit jejich převoz nebo likvidaci,“ uvedl policejní ředitel. Zároveň ale policisté na místě upozorňují místní i dobrovolníky, aby dodržovali pravidla silničního provozu a pravidla bezpečnosti. „Nebude již nadále tolerována rychlá jízda v obci, dobrovolníci na korbách a ve lžících stavebních strojů,“ stojí například ve výzvě na obecním facebooku Mikulčic.

Odcházející hasiče či policisty budou nahrazovat vojáci. Na místě jich je více než dvě sta. „Armáda České republiky nám pomůže především s koordinací a logistikou na kontaktních místech v obcích a ve skladech. Během dneška a zítřka se zapracují a převezmou činnost dobrovolníků, i ve velkých kontaktních centrech v Břeclavi a Hodoníně, a pracovníků obcí. Do každé obce jsme požádali o deset vojáků, stejný počet nastoupí do Břeclavi, Hodonína nebo na překladiště stavebního materiálu v Moravských naftových dolech,“ uvedl Grolich.

