Většina autobusů společnosti Bors v Břeclavi jezdí na stlačený zemní plyn neboli CNG. „Právě ceny zemního plynu stouply doslova raketově, v podstatě stojí jednou tolik než před válkou na Ukrajině. Nám jde o to, aby dopravce neměl potíže, a abychom my měli zajištěnou dopravu ve městě. Aby se nestalo to, co řeší v různých jiných krajích, kde rázem cestující nemají čím po městě jezdit,“ zdůvodnil rozhodnutí zastupitelstva břeclavský starosta Svatopluk Pěček

Břeclavští loni podepsali smlouvu o provozování městské hromadné dopravy se společností Bors na dalších deset let. Její součástí byla i indexace ceny vždy na jeden rok. Novým dodatkem nyní smlouvu upravují. „Nastavená je teď tak, že se bude měnit v závislosti na vývoji cen pohonných hmot čtyřikrát za rok. Vzhledem k aktuálním cenám nafty a CNG to dopravce dosud víceméně dotoval ze svého. Počítaly se totiž ceny z loňského roku. Zjednodušeně se dá říci, že při zdražení pohonných hmot město dopravci zaplatí více, při poklesu pak zase méně,“ vysvětlil pro Deník Rovnost Josef Darmovzal, vedoucí oddělení právních činností, dopravy a přestupkového řízení břeclavského městského úřadu.

Cena za kilogram stlačeného zemního plynu donedávna odpovídala zhruba ceně za jeden litr nafty. „V jednu chvíli však výrazně poskočila, a to až na sedmdesát korun. V okolí Prahy byla dokonce až na osmdesáti. Indexace jsou nyní běžné i na jiných místech v kraji. Kupříkladu v Brně jsou měsíčně. Netěší nás to, ale na dobu, jaká je nyní, nikdo z nás připravený nebyl. Je ale třeba na ni reagovat,“ podotkl Darmovzal.

Iniciativu města ocenil i ekonom Lukáš Kovanda. „Přijde mi to jako logický a smysluplný krok. V současné době cena paliv, pohonných hmot a energií kolísá mimořádným způsobem. Racionální je proto učinit indexaci častější než tomu bylo dříve, kdy byly ceny stabilnější. To, co se dohodlo na začátku roku, se dříve nemuselo příliš lišit od toho, co bylo v jeho závěru. Roční indexace dávala smysl. Nikdo neví, jaká bude inflace. Míra nejistoty je daleko vyšší,“ okomentoval Kovanda a situaci přirovnal k důchodům a jejich valorizaci v průběhu roku.

Generální ředitel společnosti Bors František Zugar reagoval velice stručně a možná překvapivě. „Je to práce města a advokátní kanceláře města. My jsme jen ti, kteří něco strpí. Nemám v úmyslu to více komentovat, nebylo by to slušné,“ odpověděl na dotaz Rovnosti.