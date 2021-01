O sto padesát korun více než v loňském roce letos zaplatí Valtičané na poplatcích za popelnice. Tamní zastupitelé na svém listopadovém zasedání schválili navýšení na rovných šest set padesát korun za osobu.

Místní se rozčilují a upozorňují, že jejich chuť třídit odpad s podobně nepopulárními kroky slábne. „Takové navýšení se mi zdá hodně vysoké. Jen aby to spíš nevedlo k tomu, že lidé přestanou třídit a začnou všechno házet do jedné popelnice,“ obává se například Valtičanka Martina Štejdířová.

Vedení města však upozorňuje, že důvodem je navýšení ceny za skládkování. „Namísto pětistovky za tunu odpadu nově zaplatíme osm set korun. Nedomnívám se, že by šest set padesát korun bylo pro obyvatele likvidačních i vzhledem k tomu, že jsme dlouhá léta drželi poplatek za popelnice ve výši pěti set korun na osobu,“ zareagoval valtický starosta Pavel Trojan.

Valtice patří mezi více jak třicet obcí z Břeclavska, které zaváží odpadová společnost Hantály. „Schválení odpadové legislativy se dotklo nás všech. Projevilo se to tím, že obce začaly zvyšovat poplatky. Přispívá k tomu několik faktorů. Zvyšuje se cena práce, stoupá minimální mzda, přestože zrovna pracovníci technických služeb mají dlouhodobě jednu z vůbec nejnižších mezd. V našem případě se promítla i obnova strojů, museli jsme pořídit hned dvě nová auta. No a pochopitelně obce, jejichž odpad končí na skládce, si za skládkování připlatí. Filozofie spočívá v tom, abychom méně ukládali, více třídili a více recyklovali,“ zdůvodnila ředitelka společnosti Jana Krutáková.

V některých obcích se i přesto rozhodli poplatek za svoz popelnic nezvyšovat. Například v Milovicích. Lidé tam stejně jako loni zaplatí pětistovku.

„Nezdražili jsme, táhneme to z obecního rozpočtu. Důvod? Lidé jsou kvůli koronaviru namydlení, naštvaní a já jim mám říct, že zdražíme ještě i popelnice? Je to levárna. Platnost novely odpadového zákona se podle mě měla odložit. Za papír doplácíme, nikdo ho nechce, spaloven je málo a my obce můžeme dostat pokutu až dvě stě tisíc, když nebudeme třídit podle tabulek. Ročně z rozpočtu doplácím sto padesát tisíc. A nejhorší je, že když zdražíme, tak si pak lidé myslí, že zdražujeme právě my obce. Přitom my starostové jsme jen kašpárky pro stát. Garantuji vám, že když zvýšíme poplatek za popelnice, budeme moci vyjet s traktory a sbírat to, co lidé vyhodí do brázd a příkopů podél polních nebo lesních cest,“ rozčilovala se starostka Veronika Blanářová.