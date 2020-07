S nápadem na zakoupení mlátičky přišel bývalý zaměstnanec našeho obecního úřadu Zdeněk Dolák. Zmínil se, že v Šaraticích na Vyškovsku, kam jezdí, chce jeden ze sousedů mlátičku prodat. A ptal se, jestli by o ni obec neměla zájem, že bychom ji mohli opravit a vystavit. Protože nic podobného ve Starovičkách nemáme, souhlasili jsme a za sedm tisíc korun jsme ji odkoupili,“ přiblížil starosta obce Vladimír Drbola.

Mlátičku vyrobila firma Rolnická strojírna a slévárna Dobrý v Mladé Boleslavi pravděpodobně v roce 1944. „Bylo nutné vyměnit shnilé a poškozené dřevěné prvky, obrousit kovové součásti, doplnit řemenice a natřít. Renovaci mlátičky i fukaru provedl přímo pan Dolák, kterému pomáhali pracovníci obce Antonín Klecandr a Josef Panic,“ vyjmenoval starosta.

Opravená mlátička se nyní dočasně nachází na sběrném dvoře. „Uložili jsme ji pod přístřeškem. A to do doby, než bude zhotovený přístřešek přímo na prostranství u obecního úřadu u křižovatky ulic Nová a Příční. Předpokládáme, že to bude ke konci července nebo začátkem srpna,“ uvedl Drbola.