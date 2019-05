Břeclav – Ceny nájmů v Břeclavi letos oproti loňsku stouply o jedno procento. Před dvěma lety lidé platili dokonce o dva tisíce korun méně. Vyplývá to ze statistiky, kterou zpracoval Deník Rovnost.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Miroslava Šebestová

Vzrůst nájmů v okresním městě potvrdil také realitní makléř společnosti Schmid Reality Pavel Gajda. „Ceny nájmů se zde pohybují podle velikosti bytu. Ve starší zástavbě jsou logicky náklady vyšší, v novější pak nižší. Zatímco ve starší cihlové zástavbě by klient za dvoupokojový byt o rozměrech čtyřiapadesát metrů čtverečních zaplatil osm tisíc korun bez energií, za ten samý v novostavbě do pěti let stáří asi deset tisíc korun bez energií,“ srovnal Gajda.