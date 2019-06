„Mezi lidmi se říká, že je sledovali dlouho. Takže asi pálili načerno delší dobu a bylo toho hodně. Mluví se o mnoha tisících litrů,“ uvedl obyvatel města, který chtěl kvůli zachování dobrých sousedských vztahů raději zůstat v anonymitě. Redakce jeho jméno zná.

Zásah proti dvojici, která je podezřelá z domácího pálení kořalky načerno, měl trvat neuvěřitelných sedmnáct hodin. Podle informací Deníku Rovnost začala akce v půl desáté dopoledne a končila o půl třetí ráno. I proto akce „zakuklenců“ rezonovala celým městem.

Muži v uniformách byli celníci. Právě oni před devíti roky převzali trestnou činnost při nelegálním pálení lihu od policie. „Zásah se týkal trestného činu krácení daně. Bližší informace nemohu v tuto chvíli sdělil. Dozorující státní zastupitelství na případ uvalilo embargo,“ potvrdila mluvčí Generálního ředitelství cel Martina Kaňková.

Co je trestné

• O trestný čin půjde v případě velkopavlovického zátahu za předpokladu, že se potvrdí překročení hranice úniku 50 tisíc korun na nezaplacené spotřební dani.

• Při menším objemu pálení načerno, případně jiné výroby lihových výrobků bez povolení, může být takové jednání posuzováno například jako ohrožování zdraví závadnými potravinami.

• Trestný čin „Nedovolená výroba lihu“ od roku 2010 v České republice neexistuje.

Jak mluvčí celníků dodala, podle současné právní úpravy se tyto případy posuzují v souvislosti se zkrácením spotřební daně. „Musí se jednat o zkrácení daně případně dalších dávek či plateb ve větším rozsahu. Laicky řečeno, daň musí být zkrácena o více než padesát tisíc korun,“ přiblížila mluvčí s tím, že zásah se uskutečnil už před měsícem.



Přestože se po městečku o případu hodně mluví, bližší informace nemá ani starosta Jiří Otřel. „Vím jen to, co se povídá mezi lidmi. Celní úřad ani generální ředitelství mne nijak neinformovalo. To orgány činné v trestním řízení nedělají,“ konstatoval Otřel.

Profesionálové z pěstitelských pálenic upozorňují, že pálení načerno není na jihu Moravy žádnou výjimkou. Říká to například majitel znojemské pálenice Jiří Novák. „To bychom byli pokrytci, kdybychom tvrdili opak. Slivovice pálená a prodávaná načerno proste existuje. Musím zdůraznit, že toto nemá s pěstitelskými pálenicemi nic společného. My existujeme proto, neboť lidé nemohou legálně pálit doma,“ zdůraznil Novák.



Pokud se mluví o tisících litrů, nemusí to být podle něj pravda. „Víte, kolik metráků materiálu by se do takové černé palírny muselo dovézt? Na litr potřebujete deset kilo kvasu, takže si každý spočítá, že by tam muselo být aspoň deset tanků,“ dodal Novák.

Podle celníků nejsou podobné případy nelegálního pálení ve velkém na jihu Moravy běžné.