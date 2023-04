Břeclavští jednali se zástupci pošty. Za pobočku v Charvátské chtějí dál bojovat

Podle starosty Hofmana představitele města do čtvrtka nikdo z České pošty nekontaktoval, ani s nimi nic neřešil. „Bylo by špatně, kdyby ve Valticích, které jsou jednou z nejnavštěvovanějších turistických destinací, byla pošta zrušená nebo měla omezené služby," konstatoval Hofman.

Mluvčí České pošty Ivo Vysoudil v odpovědi pro Deník sdělil, že se s budoucím majitelem chtějí dohodnout na dalším fungování pobočky pošty na stejném místě. „K žádnému omezení služeb by tak nemělo dojít," podotkl mluvčí.

Česká pošta nabízí budovu v centru Valtic k prodeji formou elektronické aukce. Začíná 9. května. Odhadní cena je sedmnáct milionů korun. „Vlastníkem se stane ten, kdo nabídne v aukci nejvyšší nabídku," informoval Vysoudil. Město se podle Hofmana do aukce nepřihlásilo.

Česká pošta se rozhodla pro tento postup podle Vysoudila především kvůli jeho ekonomické výhodnosti. „Část budovy nyní není dostatečně využitá. V případě, že dojde k obdobné situaci i u jiných poboček, bude Česká pošta postupovat stejně," zmínil Vysoudil.

Státní podnik už kvůli úsporám oznámil zrušení tří set poboček k 1. červenci, na jižní Moravě se to týká třiadvaceti míst. „Není to o emocích, je to o finanční realitě České pošty, se kterou se musíme vypořádat. Pokud bychom nedělali potřebná opatření, postupem času by pobočky nebyly už žádné, protože by nebyla Česká pošta,“ řekl pověřený zástupce generálního ředitele České pošty Miroslav Štěpán.

Lidé mají o služby České pošty stále menší zájem. Například Roman Paulík navštívil v poslední době valtickou pobočku jen párkrát. „V devětadevadesáti procentech případů si balík nechávám poslat do školy nebo do Zásillkovny," komentoval muž.