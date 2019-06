Břeclav – Kinematograf bratří Čadíků přijíždí ve čtvrtek šestého června do Břeclavi. Od desíti hodin dopoledne nabídne před Kinem Koruna Výstavu 100, která mapuje stoleté výročí českého filmového průmyslu.

Svatba upírů na Cyklosféře. | Foto: ČSFD

Program se poté na večer v osm hodin přesune do Cyklosféry do areálu pod zámkem, kde začne besedou s názvem Rytíři filmového plátna. Poté bude následovat projekce filmu Svatba upírů. „Film je z režie Jaroslava Soukupa z devadesátého šestého. Je to poměrně neznámý film. Zajímavé na něm je, že je to horor, což je pro českou kotlinu nezvyklý žánr. Diváci uvidí na plátně řadu známých herců jako Ivetu Bartošovou nebo Petra Nárožného,“ řekl k projekci majitel Cyklosféry Denis Šebestík.