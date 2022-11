VIDEO: Další puzzle pro MHD v Brně. Po šalině Drak montují trolejbus Mario

Výhodnější oproti papírovým budou elektronické jízdenky. Když vezmu příklad jízdenky na osm zón, tak nyní stojí třiašedesát korun, nově vyjde na třiasedmdesát korun. Pokud si ji lidé koupí přes elektronickou aplikaci, cena bude pětašedesát korun," srovnal ředitel firmy Kordis, která je koordinátorem hromadné dopravy v kraji, Jiří Horský.

Nová informace o zdražování vůbec nepotěšila studenta Kevina Goldu, který dojíždí pravidelně ze Zbýšova do Brna. „Rodiče, kteří mi jízdné zatím platí, z toho nemají vůbec radost, “ svěřil se mladík.

V Jihomoravském kraji podraží od března 2023 jízdné v autobusech a ve vlacích.Zdroj: Deník/Tomáš Marek

Změny cen jízdenek v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje nepřekvapují úřednici Veroniku Reisnerovou z Židlochovic na Brněnsku. „Zdražuje všechno, ale samozřejmě mě to netěší,“ komentovala.

Evě Slabé z Kanic na Brněnsku přijde zvýšení cen jízdného v současné situaci jako logický krok. „Jízdné bude v České republice oproti ostatním zemím i po zdražení velmi levné,“ míní učitelka.

Radní Crha uvedl, že si Jihomoravský kraj udělal i srovnání cen s jinými kraji. „Pořád jsme na tom i po zdražení lépe, než třeba ve Středočeském kraji. Navíc mám informaci, že Středočeskýá kraj od 1. ledna zvyšuje některé jízdenky o čtvrtinu," přiblížil Crha.

Podle něj navýšení cen jízdného může přinést v dalších letech do krajské pokladny 150 milionů korun ročně. „První rok to zřejmě tak nebude. Změny tarifu budou platit od 1. března. Někteří si koupí předplatní jízdné ještě před změnou. První rok to odhadujeme na devadesát až sto milionů," uvedl Crha.

Jedním z úkolů, které stanovila rada radnímu pro dopravu, byl informovat města, kde funguje městská hromadná doprava, a jednat s nimi o sjednocení tarifů. „Například aby jednoúseková jízdenka zdražila z deseti na dvanáct korun. S městy budeme jednat," nastínil Crha.



Ředitel Kordisu Horský zmínil, že jednou z věcí, kterou chtějí s městy řešit, je možnost sjednocení a zjednodušení tarifu. „To znamená, že by po městech neplatila úseková jízdenka, ale byla by jednozónová jízdenka pro využití v příslušném městě, jako Blansko nebo Vyškov. Při cestování mezi městy pak cestující budou moci kombinovat jízdní doklady. Nemusí už tu zónu kupovat znovu. Teď když vyjížděli z Blanska na Brno, museli si znovu kupovat blanenskou zónu," uvedl příklad Horský.

Zdražení jízdného se nebude týkat Brna, tam zůstane ceník stejný i nadále. „Zdražení neplánujeme. Náš postoj trvá,“ řekl před časem brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Představitelé Jihomoravského kraje už nedávno rozhodli o zdražení papírového předplatního jízdného na vlak nebo autobus na jihu Moravy. O deset procent. Elektronické předplatní jízdné zůstalo na stejné ceně. Změna platí od listopadu.

