/FOTO/ Nejlepší Chardonnay světa pochází z vinic na jihu Moravy. Vinařství Josef Valihrach z Krumvíře na Břeclavsku totiž zvítězilo v prestižním francouzském klání Chardonnay du Monde. To je nejstarší soutěží jedné odrůdy vína na světě a mezi vinaři se těší velké prestiži. Vinařství Josef Valihrach ji navíc ovládlo již počtvrté.

„Pořád tomu nemůžu uvěřit. Je to velká prestiž, soutěž je navíc mnohými považována za nejtěžší světové klání. Máme velkou radost, ale zároveň to přijímáme s obří pokorou,“ popisuje zakladatel vinařství Josef Valihrach.

Vítězství v soutěži Chardonnay du Monde navíc nebylo prvním. Josef Valihrach si z Francie cenu nejlepšího Chardonnay odvezl dokonce počtvrté. Podařilo se mu to již v letech 2014, 2020 a 2022. Recepturu této oblíbené odrůdy nemění, ale připouští, že je třeba se inspirovat i ve světě.

„Chardonnay stále držíme ve stejné linii, recepturu neměníme. Snažíme se inspirovat i okolním světem, ochutnávám Chardonnay z Francie, Německa, ale i třeba Kalifornie. Nemůžeme říkat, že jsme nejlepší, je třeba okoušet i jinde a z každého si něco vzít. Vlastně se propít v dobrém slova smyslu. Moje neoblíbenější je z Burgundska, ale letos se mi třeba hodně líbilo i australské Chardonnay,“ vysvětluje Valihrach.

Sazenice svého Chardonnay dovezl z Francie již v roce 2000 a osvojil si správné postupy. Receptem na úspěch je podle něho ovšem hlavně pomoc rodiny a trpělivost.

„Je nutné mít kolem sebe lidi, kteří člověka nabíjí, to je nenahraditelné. Dále je třeba věnovat vínu čas a ochutnávat. Nedokážu to přesně popsat, musí to protéct hrdlem. Vinař k tomu musí mít silný vztah a užívat si to,“ sděluje Valihrach.

Vinařství Josef Valihrach i přes úspěchy ve světě nemá v plánu se jako firma zvětšovat. Naopak se do budoucna počítá se zmenšováním. Přesto vína dováží i do exotických destinací.

„Děláme hodně odrůd, mám to tak rád, ale pomalu budeme od některých odstupovat. Současná doba vinařům moc nepřeje. Vždy bylo snazší prodat víno v Česku, ale teď se to změnilo a snažíme se víc exportovat. Občas vozíme do Německa či Francie, nedávno jsme dodali celý kontejner do Brazílie. To by mohlo pokračovat,“ říká Valihrach.

Vinařství na soutěžích reprezentuje české víno. To se ve světě podle Valihracha těší stále větší oblibě. Bez vývozu si ovšem v tuzemsku již tolik nevystačí. „Co se týče renomé, tak si myslím, že české víno ve světě stoupá, ale efekt to bohužel nemá. Jako vinaři nemáme z fondů podporu a každý se musí rvát sám. Musíme vyvážet, jinak si nevystačíme. Ale pohled na české víno je rok od roku ve světě lepší. Třeba před pětadvaceti letech se s námi francouzští vinaři nebavili. Teď už je to jiné,“ vysvětluje.

K vínu ho vzal už jeho otec

Josef Valihrach se vínu začal věnovat už ve čtrnácti letech. Lákalo ho vždy, ale nikdy neměl vysoká očekávání. „K vínu měl vztah už můj otec, ale když nám bolševici v Krumvíři odváděli dobytek, tak musel pracovat v jednotných zemědělských družstvech a víno tak vyráběl v malém. Poté, co měl úraz, jsem začal dělat víno já. Hned po revoluci jsem se osamostatnil a začal naplno vinařit,“ vzpomíná.

Rozhodnutí přihlásit své víno na světové klání padlo náhle díky návrhu kamaráda. „V Krumvíři bydlí jeden známý, výborný zemědělec, který byl před asi dvaceti lety pozván na zmíněnou soutěž hodnotit. Ten mě přesvědčoval, abych tam poslal svoje Chardonnay. Tak jsem tam tehdy, před minimálně sedmnácti lety, svůj vzorek poslal. Nebyla to levná záležitost, protože i s dopravou to vyšlo na dvacet tisíc korun. Skončili jsme v první půlce, což byl obrovský úspěch. V roce 2014 jsme pak vyhráli, což bylo neuvěřitelné,“ podotýká Valihrach.

V současné chvíli si vinařské řemeslo již především užívá. Rodinnou firmu po něm bude přebírat jeho syn, který pojal podobnou filosofii a chce na dosavadní úspěchy navázat. Kromě Chardonnay disponuje vinařství i dalšími odrůdami, které sbírají ceny ve světových soutěžích.

Sám Valihrach má ovšem nejradši sekt. „To, že je sekt můj favorit, mi nikdo nevěří Víno si jinak rád dám s někým, ale sám si na to nepotrpím. Ovšem abstinent určitě nejsem, opít se umím,“ směje se.