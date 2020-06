„Obchůdek bude také řešením pro ty, kteří nechtějí použitelné věci prodávat, ale je jim líto je vyhodit. Věnovat je na dobrou věc budou moci lidé právě u stánku Adry. Výtěžek z činnosti budou provozovatelé používat na své dobrovolnické aktivity, které pomáhají zejména seniorům,“ vyzvali provozovatelé Cyklosféry na facebooku.

Darované věci by měli být funkční a bez vad a také čisté. Pokud se nejedná o retro kousky, neměly by být také starší víc jak deset let. Plný provoz zahájí obchod na podzim.