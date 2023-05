Vzali nám doktora, a teď tady nebudeme mít ani poštu? Vždyť já si sama s platbami neporadím! A kde si budu vybírat peníze? Obyvatelé břeclavské místní části Charvátská Nová Ves napjatě sledují, jak to dopadne s připravovaným rušením pobočky pošty v této části města. Vedení Břeclavi dále bojuje o její zachování.

Pošta v břeclavské části Charvátská Nová Ves. | Video: Deník/Iva Haghofer

Ve hře je zřízení upravené varianty pošty Partner Plus. Břeclavští nyní čekají, s jakou nabídkou vedení České pošty přijde. „Původně jsme se více měli dozvědět už minulý pátek. Na náš dotaz nám pouze odpověděli, že vzhledem k současnému zvýšenému zájmu o zřízení pošty Partner Plus ze strany samospráv pracují na upravení modelu tak, aby byl vstřícnější ke zřizovatelům. Protože však doposud úpravu nepřijali, nemohou nám sdělit další podrobnosti,“ přetlumočila mluvčí břeclavské radnice Ivana Solaříková.

Pošta v Charvátské má v pátek otevřeno od osmi do dvanácti hodin dopoledne a pak od jedné do tří hodin odpoledne. Krátce před devátou ranní zacinkal zvonek ohlašující příchod zákazníka během pouhých deseti minut rovnou pětkrát. „Vůbec se mi nelíbí, že to tady chtějí zrušit. Páni si rozhodnout a bude to. Pokud se městu podaří pobočku zachránit, lidi budou moc rádi. Hlavně ti starší. Vždyť jak to jinak máme dělat? Celý rok včetně zimy jezdím na kole. To budu jezdit přes celé město až na hlavní poštu? Kdyby to nechali otevřené aspoň dvakrát týdně. Opravdu jsme nahněvaní,“ rozčilovala se drobná žena důchodového věku.

Ostatní klienti jí jen přitakávali. „Víte, kdyby si nepřidávali ti nahoře, tak by lidé na rušení poboček nahlíželi jinak. Měli by ubrat v první řadě sobě, pak by se ušetřilo. Berou nehorázné peníze a pak ruší pošty. Přitom to vidíte sama, pořád sem někdo chodí. Nemá to logiku,“ kroutil hlavou Jiří Nosek, na kterého před vchodem poslušně čekal pes.

Mnozí Charvátčané rezignovali. Nevěří, že se radnici podaří zvrátit uzavření místní pošty. K tomu by, stejně jako v centru města v ulici U Tržiště, mělo dojít k prvnímu červenci. „Nemáme tu doktora, nemáme tady nic. Co k tomu mám říct? Už mě to nezajímá a nestarám se, všecko je zbytečné. Přitom já si tady na poště vyřídím platby, vyberu peníze, zeptám se na vše, co mě zajímá. Žádný bankomat a ani internetové bankovnictví nevyužívám. Neumím to. Kdo by mi to ukázal? Syn mi zemřel a my staří už se s tím sami nenaučíme. Je to nespravedlivé,“ říkala smutně další z důchodkyň.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

V očekávání je i vedení města. „Pošta Partner Plus byla pro nás z obcí a měst ve stávající podobě nepřijatelná a nevýhodná. Museli bychom odkoupit veškeré vybavení, což by dělalo dvě stě až tři sta tisíc korun, a ještě platit třicet tisíc franšízu. Protože ale měli všichni starostové, kteří spolu se mnou jednali u hejtmana, zájem právě o poštu Partner Plus, rozhodlo se jí vedení České pošty přepracovat. Teď tedy vyčkáváme na nabídku. Potom se rozhodneme, zda do toho půjdeme nebo ne. Dávám jim týden a pak budu znova volat,“ poznamenal břeclavský starosta Svatopluk Pěček.

Pro klienty z Charvátské Nové Vsi by byla v případě zrušení pobočky spádová ta, která se nachází v sousední místní části Poštorná. Obávají se ale front a náporu lidí. „Nahodile jsem jela včera přes Poštornou a lidé stáli ve frontě až na ulici. No a to by tam měli ještě jezdit i Charvátčané? Je to normální? Oni zapomínají, co je tady ještě činžáků, které spadají pod Charvátskou Novou Ves. A i tito lidé pak do Poštorné budou zajíždět. Nic k pochválení to tedy není. Vulgární slova v mém věku už nepoužívám, ale nejraději bych něco řekla,“ poznamenala další z rozzlobených klientek.

Pokud by přeci jen ke zrušení pošty v Charvátské Nové Vsi ke konci školního roku došlo, budou Břeclavští trvat na posílení pobočky v Poštorné. „Jsou tam čtyři přepážky, z nichž je jedna zavřená. A čas od času pracovnice ještě vypomáhají jinde. Stává se tedy, že je pro klienty k dispozici pouze paní vedoucí. Na dostatečném personálním obsazení bychom tedy trvali. Konec konců, když se zruší pošta na náměstí, personál by mít měli,“ zmínil Pěček.