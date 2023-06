Pro většinu z nich, a v Charvatské jde například v případě výplaty důchodů o šestašedesát lidí měsíčně, to znamená začít využívat služeb městské hromadné dopravy, nebo spoléhat na pomoc rodinných příslušníků. „Ono se to nezdá, ale ulice Osvobození je od Lednické docela daleko. Málokdo si troufne jet na kole. Vždyť řada lidí ani do toho autobusu už nenastoupí, když zrovna nepřijede bezbariérový!“ rozčiloval se u oznámení o zrušení pobočky důchodce František Frunc.

Rozhodnutí vedení pošty nerozumí. „Nevím, nevím, co tím sledují. Vždyť tady bývá velká frekvence lidí. Pošťáci si to ve vedení pytlíkují, jak je napadne. Kdo ví, v čem je zakopaný pes. Ať vrátí peníze, které nakradli, a bude na pobočky. Je do banda dacanů,“ mávl rukou muž z Charvátské Nové Vsi.

O boji Břeclavských proti rušení pobočky informoval Deník poprvé více jak před měsícem. Zástupci České pošty vedení města přislíbili, že se pokusí upravit model pošty Partner Plus tak, aby byl vstřícnější ke zřizovatelům. V tomto případě by jimi byly samosprávy, tedy obce a města. „Sice ho skutečně upravili, nicméně jen kosmeticky. Pro nás je stále velmi nevýhodný. Měsíčně bychom museli České poště platit přes 25 tisíc korun,“ srovnala mluvčí břeclavské radnice Ivana Solaříková.

Protože by poštu Partner Plus provozovalo město, muselo by také zakoupit například nové vybavení a nábytek. „To by nás vyšlo na více jak sto osmnáct tisíc korun. Další peníze bychom museli vydat za školení zaměstnanců, protože by provoz už neobsluhovaly pracovnice České pošty. Výdaje na proškolení jednoho zaměstnance nám vyčíslili na asi osmačtyřicet tisíc. Kdybychom nechali proškolit dva, aby se v případě potřeby mohli střídat, dostali bychom se na necelých sto tisíc korun. Příjmy z transakcí přitom pošta odhaduje na asi devět tisíc korun za měsíc,“ vypočítala Solaříková.

Komentář vedení České pošty se Deníku zatím získat nepodařilo.

V poštorenské ulici Osvobození jsou lidem k dispozici na čtyřech přepážkách zpravidla tři pracovnice České pošty. Ještě před otevřením, v pondělí kolem deváté ranní, sem mířilo zhruba pět lidí. „Zapomněl jsem, že se v pondělí otevírá až v deset hodin. Sáhl jsem na kliku, a protože bylo zamčeno, lekl jsem se, že to chtějí zrušit i tady,“ smál se starší muž z Poštorné, který se představil jako Ivan.

Lidí z Charvátské Nové Vsi je mu líto. „Štve mě to, budou to mít hrozné. Přece jen je to sem zajížďka. Dámy u přepážek nápor určitě zvládnou, toho se nebojím. Spíš jen, jak to budou zvládat starší a nemohoucí. Víte, hodně lidí si chodí pro důchody na poštu i proto, že si chtějí vzít peníze hezky z ruky do ruky, ne si je nechat posílat někam na účet. Ale to už nikoho nezajímá,“ krčil rameny pan Ivan.

Břeclavský starosta Svatopluk Pěček již před nedávnem pro Deník řekl, že v případě zrušení pošty v Charvátské Nové Vsi bude trvat na posílení spádové pobočky v ulici Osvobození v Poštorné. „Jsou tam čtyři přepážky, z nichž je jedna zavřená. A čas od času pracovnice ještě vypomáhají jinde. Stává se tedy, že je pro klienty k dispozici pouze paní vedoucí. Na dostatečném personálním obsazení bychom tedy trvali. Konec konců, když se zruší pošta na náměstí, personál by mít měli,“ zmínil tehdy Pěček.

Vedení města chce lidem z Charvátské podat pomocnou ruku. Znovu proto rozjelo krizovou telefonní linku na zaměstnance odboru sociálních věcí. „Ti penzistům například vyřídí Senior taxi, které je na pobočku do Poštorné dopraví. Stejně tak jim poradí s přepravou autobusy, jež mají lidé nad pětašedesát let věku v Břeclavi zcela zdarma. Dokážou jim ale i poradit, jakým způsobem si zařídit donos důchodů přímo domů, nebo jak třeba odeslat balík skrze jinou službu, než je poštovní přepážka,“ nastínila Solaříková.

Zmínila zároveň, že město řeší pořízení Alza boxu na území Charvátské Nové Vsi. Pokud se podaří službu domluvit, budou lidé moci přijímat i odesílat balíky. „Konkrétní místo zatím firma vybírá ze dvou variant,“ dodala mluvčí.

Ve hře je stále i možnost zřízení pošty Partner Plus. „Aktuálně oslovujeme partnery ze soukromého sektoru, kteří by se provozování služby ujali,“ poznamenala Solaříková.