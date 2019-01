Kobylí /FOTOGALERIE/ – Zametání a upravování zahrádek před domy, úklid v nich, umývání oken a pečení koláčů. Tak to tento týden vypadá v mnohých kobylských domácnostech. Tamější se totiž připravují na vůbec první letošní hody v regionu. Svou premiéru si během nich odbude i zbrusu nová sokolská zahrada, která patří ke kobylské sokolovně.

„V březnu letošního roku se zastupitelstvo obce rozhodlo, že do areálu sokolské zahrady vloží peníze. Začátkem května nastoupila na pozemek stavební firma a v úterý nám upravenou zahradu nabídla k předání,“ popsala kobylská starostka Dagmar Kovaříková, která je ráda, že se vše podařilo i přes přetrvávající nepřízeň počasí.

A že měli zaměstnanci firmy a kobylských technických služeb skutečně o práci postaráno. Museli nejprve vyměnit plot podél zahrady, rozebrat zítky před sokolovnou a museli omítnout také zadní část přístavby před ní. „Zaměstnanci obce provedli také terénní úpravy na pozemku a podíleli se na odvodnění zahrady a kanalizačních přípojkách,“ doplnila Kovaříková.

Později přešla velká část práce také na stranu stavební firmy, které se během krátké doby podařilo postavit přístřešek s podiem pro kapelu, rozšířit taneční parket, nainstalovat nové osvětlení a zpevnit plochu zahrady.

„V Kobylí je mnoho spolků a bohatý společenský život. Myslím si, že areál sokolské zahrady se začne plně využívat i pro jiné účely než jakými jsou hody,“ byla si jistá opravou, která v konečném součtu nepřesáhne dva miliony korun, starostka.

„Peníze jsme ušetřili z obecního rozpočtu. Navíc jsme celou rekonstrukci chtěli zvládnout do letošních hodů. Kdo jiný než obec by se měl o sokolskou zahradu postarat?“ usmívala se Kovaříková.

Ke Kobylským, kteří úpravu zahrady přivítali, patří také třiadvacetiletá bývalá stárka Kateřina Barvíková. „Jsem ráda, že máme konečně nové sólo. Až budou hody, tak uvidíme, jak bude vypadat. Jen ta sokolovna se mi moc nelíbí, taky by si zasloužila buď opravit, nebo zbořit. Je už přece jenom starší,“ zamyslela se bývalá stárka.

Někteří nesouhlasí

Podle vyjádření starostky se však najdou v obci také tací, kterým se rekonstrukce nelíbí. „Loni jsme zbudovali kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Někteří z obyvatel si myslí, že bychom se měli soustředit spíše na opravy silnic a chodníků. Že oprava sokolské zahrady je zbytečná,“ pokrčila rameny.

Sokolovna a zahrada, kterou si lidé svépomocí postavili ve dvacátých letech minulého století, připadla po zdlouhavých soudních tahanicích České obci sokolské. Před sedmi lety se o ni začali starat nově vzniklí kobylští sokoli. Ti s obcí počátkem letošního roku podepsali dlouhodobou smlouvu o pronájmu na pětadvacet let. To proto, že sami by na nákladnou rekonstrukci sokolovny a areálu kolem ní neměli peníze.

„Opravu sokolské zahrady jsme přivítali. V sokolu je nás pětadvacet, ale jsme už starší, těžko bychom takovou obnovu sami zvládli,“ potvrdil starosta kobylských sokolů Antonín Štolfa. Jak podotkl, rekonstrukci by si zasloužila i přes sto let stará sokolovna. „Domlouvali jsme se na tom s obcí. Dělám do stavebnictví, sám vidím, že je potřeba obnovit střechy a taky například nostné trámy,“ naznačil muž.