Podle starostky Hany Potměšilové vznikne ve vnitřních prostorách stálá expozice vývoje vinařské architektury a vinařství. „Byli jsme po dobu asi pěti století největší vinařskou obcí. V expozici budou případně zmínky i o dalších významných plodinách jako lékořice nebo fenykl,“ zmínila.

V nové expozici bude umístěný i historický lis prvního hustopečského starosty.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkPředstavitelé města však nechtějí, aby v objektu Střelnice bylo pouze muzeum, ale fungoval i jako místo pro setkávání lidí. „Plánujeme, že by se tam konaly přednášky, kam by se vešlo padesát až sedmdesát příchozích. Nyní vzniká projekt,“ nastínila Potměšilová. Má jít o snoubení historie a moderního stylu.

Budovu postavili za účelem obrany města. S objevem kuše bylo podle historičky Soňy Nezhodové nutné, aby se s ní muži naučili zacházet, musela vzniknout výcviková místa. „S palnými zbraněmi, které do Hustopečí přinesli například husité, bylo nutné stavět střelnice mimo město, aby nezpůsobily požár a nedělaly hluk. Jak předpokládáme, naše střelnice se stavěla v průběhu šestnáctého, sedmnáctého století a býval tam výcvik palnými zbraněmi,“ sdělila vedoucí hustopečského muzea.

Oprava Střelnice vyjde na necelých pět milionů korun, dotace pokryje 2,7 milionů.