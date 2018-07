Chátrající památku opravují. Bývalý hotel Pfann se promění v komunitní centrum

Týnec, Zubří /FOTOGALERIE/ – Poprvé se potkali před necelým rokem při závodu Hostýnská osma. Padli si do oka a shodli se, že ve dvou se to lépe táhne. Díky tomuto rozhodnutí dokázali Dominik Skokan z Týnce na Břeclavsku a Tomáš Štverák ze Zubří na Vsetínsku to, co nikdo před nimi. V Tatrách ušli najednou sto kilometrů. „Myšlenka vznikla minulý rok v srpnu, kdy slovenský ultraběžec zdolával devět štítů, ale nezvládl to. My jsme to chtěli zkusit také, přidali jsme navíc návštěvu dvanácti chat,“ prozrazuje Skokan.