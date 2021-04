Hlavní sportovní náplní Tělovýchovné jednoty Moravský Žižkov byl a je fotbal. Když v roce 2007 vzniklo v Moravském Žižkově víceúčelové hřiště, mohli začít místní sportovci pořádně trénovat a zápasit. Vedoucí mládeže Vladimír Veverka si moderní sportoviště nemůže vynachválit. V rozhovoru pro Břeclavský deník Rovnost prozradí, co je cílem klubu, ale i to, kam rád jezdí na dovolenou nebo proč by si přál potkat Nikolu Tesla.

Vedoucí mládeže, Vladimír Veverka. | Foto: se svolením Vladimíra Veverky

Můžete přiblížit historii vzniku jednoty? Jaké jste měli zázemí a kde sposrtujete nyní?

Novodobá historie klubu se datuje od roku 1956, kdy se ještě tehdejší TJ Sokol začlenila do soutěží Okresního fotbalového svaz Břeclav. Postupně si sportovci vytvořili první technické zázemí důležité ke své činnosti, šatny a travnatou hrací plochu. Postupem doby se přidávalo další vybavení, jako víceúčelová asfaltová plocha. V roce 1982 začaly fungovat nové prostorné šatny, doplněné v 1. patře o dvě klubovny a velkokapacitní sál, který dlouhá léta využívala jak základní škola k výuce tělocviku, tak ženy ke svému cvičení. Z venkovního vybavení nelze nezmínit krytou tribunu, jenž byla uvedena do provozu v roce 1983 a do dnešních let slouží. Koncem osmdesátých let se veškeré budování areálu zastavilo až do roku 2007, kdy začala výstavba víceúčelového hřiště s umělým povrchem. Trávu na hřišti udržuje od té doby v kondici automatický závlahový systém fotbalového hřiště. V roce 2008 následovalo oplocení sportovního areálu a dětského hřiště. V dalších letech navázala rekonstrukce objektu starých kabin, ze kterého vznikla klubovna s výčepem a zázemím pro pořádání akcí, přibyly parkovací plochy a další sportovní a technické zázemí.