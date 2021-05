/FOTOGALERIE/ Dveře budovy by se neměly zavřít ve čtyři hodiny odpoledne. Měla by žít. S takovým záměrem postupně rekonstruuje budovu bývalého sídla pohraniční policie vedení obce Březí na Mikulovsku.

Vedení Březí na Břeclavsku našlo nové zázemí ve zrekonstruované budově bývalého sídla pohraniční policie. | Foto: se svolením obce Březí

Objekt tamní odkoupili před několika lety za zhruba osm milionů korun. „Přestěhovali jsme se sem loni. Zatím jsme do oprav vložili několik stovek tisíc tak, abychom do prvního patra mohli přestěhovat kanceláře a do přízemí umístit podatelnu. Potřebovali bychom i opravit střechu, ale počkáme ještě na vypsání vhodného dotačního titulu. Vše nejde okamžitě, nicméně domnívám se, že již nyní jsou to důstojné prostory jak pro obyvatele obce, tak i pro zaměstnance,“ uvedl starosta obce Miroslav Vymyslický.