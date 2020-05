„Karanténa je zvlášť složitá doba zejména pro seniory. Lidé z Adry, Místní akční skupiny Lednicko-valtický areál a Zdravého města Břeclav proto spojili své síly a upravili projekt, který už po republice koluje v různých podobách,“ přiblížili zástupci břeclavské radnice na svém oficiálním facebooku.

Úkolem je nakreslit obrázek. Co na něm bude, je jen na malých malířích. „Zkuste cokoli, co potěší oko. Fantazii se meze nekladou. Obrázek můžete doplnit hezkým pozdravem a poté jej vhoďte do boxu ve vestibulu Městského úřadu Břeclav,“ vyzvali z radnice.

Jak poznamenali, obrázky stráví nezbytně nutnou dobu v karanténě. Dobrovolníci v rukavicích a rouškách je poté zalaminují. „Vydezinfikované obrázky doručíme v obálkách osamělým seniorům,“ doplnili zástupci města a dodali, že budou postupně informovat o dalších místech, kam bude možné obrázek vhodit.