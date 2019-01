Pasohlávky - Vodní plocha nevábně zezelenala. Po pár hodinách však měla opět průzračnou barvu. V autokempu Merkur v Pasohlávkách nasadili v tomto týdnu proti sinicím opět chemii. Jejich přítomnost má totiž na kvalitu vody katastrofální následky.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Petr Wagenknecht

„Bylo to nezbytné. V poslední době vodu v laguně kontrolovali odborníci a usoudili, že se musí aplikovat speciální chemikálie. Podle nich by pak už možná nešlo se sinicemi nic dělat,“ uvedla Martina Dominová z pasohláveckého autokempu, který je největší svého druhu v České republice.



Podle ní se použití chemie na návštěvnosti nijak neprojevilo. „Není to nebezpečné. Navíc to funguje jako vločkovač, takže zprvu je bílá hladina a za chvíli není už nic vidět,“ poznamenala.



Provozovatele však zřejmě čekají těžké časy. Na chemický přípravek Pax-18, který se proti bakteriím využívá, jim totiž letos vypršela tříletá výjimka. „Hledáme ideální řešení, jak tuto situaci řešit, ale zatím nic konkrétního nemáme,“ přiznal vedoucí autokempu a současně místostarosta obce Jan Duda.

„Musíme si sednout a povolení, které vydává krajský úřad, zkusit prodloužit. Nicméně k jednáním dojde někdy na podzim nebo až na jaře,“ pokračoval.

Sinice? Ve hře je i šetrnější cesta



Ve hře je však více variant. Kromě chemikálii se dá totiž se sinicemi bojovat i šetrnější metodou. Ta ovšem vyjde mnohonásobně dráž. „Jde o takzvanou elektrokoagulozaci, kterou použili nedávno v Jablonci. Byl to ale jen test. Navíc náklady jsou v řádech milionů, zatímco chemická cesta vyjde na několik set tisíc,“ zdůraznil Duda.



Ke katastrofickému scénáři, tedy velké koncentraci sinic ve vodě, vůbec nemusí dojít. Účinnou obranou proti nim je vytěžení dna vodní plochy, které je nicméně náročné po finanční i technologické stránce. Provozovatelé mají v záloze i další řešení.



Pomocnou ruku chce autokempu v Pasohlávkám podat krajská radní Anna Procházková z Břeclavi. „Pokud budeme tuto záležitost projednávat na krajském odboru životního prostředí, uděláme všechno pro to, aby se povolení výjimky prodloužilo,“ tvrdila Procházková, která zastává „chemickou cestu“.



Podle jejích slov by nemožnost použití osvědčeného přípravku Pax–18 mohlo znamenat ochladnutí zájmu ze strany turistů. „Bylo by to nepříjemné, kdyby kvůli sinicím nepřijeli. Určitě se vynasnažíme, aby k tomu nedošlo,“ slíbila náměstkyně hejtmana.

O účinnosti chemických prostředků v boji proti sinicím svědčí také dosavadní kvalita vody v autokempu Merkur. „Když srovnám kempy, které jsem projezdil, tak bych řekl, že tento je jeden z nejlepších u nás,“ potvrdil majitel a provozovatel tamního tobogánu Zdeněk Havel.

V Pasohlávkách však počítají i s nejhorším. Pokud se nenajde rozumný nástroj, jak s bakteriemi, jež se negativně podepisují na kvalitě vody, vypořádat, budou možná někteří návštěvníci v budoucnu nemile překvapeni.



„No, necháme to jen na přírodě. Voda asi nebude ideální, ale katastrofa to pro nás nebude,“ věří vedoucí Merkuru Duda. „Chemikálie jsme totiž používali jen v malé laguně. Velká je v pořádku, takže nás to, myslím, neohrozí,“ řekl.