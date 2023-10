/FOTOGALERIE/ Až osmdesát tisíc lidí si o letních prázdninách vyšláplo na mikulovský Svatý kopeček či Děvín. Vyplývá to z nejaktuálnějších dat, která má k dispozici Správa chráněné krajinné oblasti Pálava. Podle jejího vedoucího Jiřího Kmeta tak došlo k mírnému poklesu návštěvnosti, s nímž se však potýká celé Mikulovsko.

Pálava a okolí na konci letních prázdnin. | Foto: Deník/Zuzana Musilová

„Mám čísla od ledna do září letošního roku. Kdybych to měl shrnout, tak se dá říci, že do přírody na Pálavě, tedy do míst, kde máme umístěná čidla sledující počty příchozích, tedy na Děvín a Svatý kopeček, přicházelo průměrně o pět až deset procent lidí méně než v loňském roce,“ sdělil Deníku Kmet.

Kulturní památky ve městě a okolí hlásí pokles vyšší. „Množství lidí, kteří přijíždějí a jdou do míst, v nichž nemusejí zaplatit, tak podle všeho odpovídá skutečné průměrné návštěvnosti regionu. Během července a srpna jsme zaznamenali na Svatém kopečku vždy v jednom měsíci na čtyřicet tisíc impulzů,“ konkretizoval vedoucí správy chráněné krajinné oblasti.

Oproti době covidové jsou návštěvníci Pálavy výrazně ukázněnější. „Potíže, které jsme dříve zaznamenali s covidovou vlnou návštěvníků, už nemáme. Chování se vrátilo do normálu, většina lidí je slušných a daná pravidla dodržuje. Občas se samozřejmě objeví nějaké excesy, ale to jsou jednotky případů,“ zmínil Kmet.

Dodal, že pouze čas od času řeší správci oblasti kupříkladu vjíždění řidičů obytných vozů do míst, kde to v chráněné krajinné oblasti není povoleno. „Ovšem nejde o nic dramatického,“ uklidnil.